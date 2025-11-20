Opinión
Feriados
20 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece Julio "Julito" Rodríguez Gómez, exsenador por el distrito de Arecibo

Al momento, el Municipio no ha precisado la causa de su muerte

20 de noviembre de 2025 - 3:45 PM

Esta es la segunda ocasión que Julio Rodríguez Gómez es encontrado culpable por un delito menos grave de agresión. (Archivo)
Julio Rodríguez Gómez
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

El exsenador del Partido Popular Democrático (PPD) por el distrito de Arecibo, Julio “Julito” Rodríguez Gómez, falleció, informó este jueves el Municipio.

RELACIONADAS

En una publicación en redes sociales, el ayuntamiento expresó que el exlegislador “ha ido a morar con el Padre Celestial (...) Elevamos una plegaria al Dios todopoderoso por su eterno descanso y el consuelo de sus familiares y amigos. Descanse en Paz”.

De momento, el Municipio nó ha precisado la causa de su fallecimiento ni la fecha en que ocurrió.

Por su parte, el expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago expresó su pésame ante el deceso de Rodríguez Gómez.

“Con mucho pesar, recibo la noticia del fallecimiento del exsenador Julio Rodríguez Gómez, médico anestesiólogo, conocedor del proceso parlamentario y quien sirviera al distrito de Arecibo desde el Senado. La partida de Julito Rodríguez es una pérdida irremplazable para aquellos que contamos con su amistad”, escribió el senador del PPD.

“Rodríguez Gómez, fue una figura fuerte y una voz activa en la discusión pública en el país. En este momento de dolor para su familia y allegados, es meritorio reconocer su servicio, su trayectoria profesional en el campo de la salud y la huella que dejó entre quienes lo conocimos personalmente”, agregó.

Rodríguez Gómez se desempeñó como legislador por el distrito de Arecibo entre 2002 al 2004.

En el 1992, aspiró a la legislatura municipal de Arecibo y ocupó ese cuerpo por dos cuatrienios.

En el 2002, fue elegido al Senado por el distrito de Arecibo en una elección especial tras la renuncia de la entonces senadora Maribel Rodríguez.

En 2011, se declaró culpable de un cargo de agresión y otro de amenaza contra el representante novoprogresista Arnaldo Iván Jiménez, tras un incidente ocurrido cuando ambos formaban parte de un panel político en la emisora radial WCMN.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
