Fallece Julio “Julito” Rodríguez Gómez, exsenador por el distrito de Arecibo

El exsenador del Partido Popular Democrático (PPD) por el distrito de Arecibo, Julio “Julito” Rodríguez Gómez, falleció, informó este jueves el Municipio.

En una publicación en redes sociales, el ayuntamiento expresó que el exlegislador “ha ido a morar con el Padre Celestial (...) Elevamos una plegaria al Dios todopoderoso por su eterno descanso y el consuelo de sus familiares y amigos. Descanse en Paz”.

De momento, el Municipio nó ha precisado la causa de su fallecimiento ni la fecha en que ocurrió.

Por su parte, el expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago expresó su pésame ante el deceso de Rodríguez Gómez.

“Con mucho pesar, recibo la noticia del fallecimiento del exsenador Julio Rodríguez Gómez, médico anestesiólogo, conocedor del proceso parlamentario y quien sirviera al distrito de Arecibo desde el Senado. La partida de Julito Rodríguez es una pérdida irremplazable para aquellos que contamos con su amistad”, escribió el senador del PPD.

“Rodríguez Gómez, fue una figura fuerte y una voz activa en la discusión pública en el país. En este momento de dolor para su familia y allegados, es meritorio reconocer su servicio, su trayectoria profesional en el campo de la salud y la huella que dejó entre quienes lo conocimos personalmente”, agregó.

Rodríguez Gómez se desempeñó como legislador por el distrito de Arecibo entre 2002 al 2004.

En el 1992, aspiró a la legislatura municipal de Arecibo y ocupó ese cuerpo por dos cuatrienios.

En el 2002, fue elegido al Senado por el distrito de Arecibo en una elección especial tras la renuncia de la entonces senadora Maribel Rodríguez.