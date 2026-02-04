Fallece mujer viequense que estuvo varada en Ceiba

Una viequense que quedó varada en el terminal de lanchas de Ceiba y que denunció ante los medios televisivos que no tenía sus medicamentos, falleció tras presuntamente sufrir un infarto cardíaco un tiempo después.

El Nuevo Día supo que la mujer, identificada en redes como Sheila Sanabria, murió en el Caribbean Medical Center, en Fajardo.

Cabe destacar que, al momento, no se ha confirmado si la muerte de Sanabria estuvo vinculada con la falta de medicamentos.

“Exijamos acción inmediata a quienes compete: un plan de acción eficiente que pueda ser implementado ante cualquier situación similar a lo ocurrido los pasados 2 y 3 de febrero de 2026. Esta situación no es nueva ni para los viequenses, ni para los políticos, ni para la empresa HMS. Este asunto no se trata únicamente de de decir que ya se aprobó una ley para proveer albergue; con la boca se hace maravillas”, escribió una persona en redes sociales.

Por su parte, en una conferencia de prensa, la gobernadora Jenniffer González Colón lamentó el deceso de la ciudadana.

“Se trata de una situación muy lamentable (...) Pero estamos bajo una situación de un ambiente atmosférico adverso. Si el mar no está en condiciones para navegar, no podemos navegar”, expresó.

El martes, varios ciudadanos viequenses denunciaron quedarse varados en el terminal luego de que los ferries no pudieran atracar debido a condiciones marítimas peligrosas.

Alegaron que tuvieron que pernoctar en bancos, sillas y los pisos debajo de una carpa. Posteriormente, el alcalde de Vieques, José ‘“Junito” Corcino, indicó en declaraciones escritas que voluntarios de la organización sin fines de lucro COREFI, junto a personal de la administración municipal, repartieron alimentos, incluyendo comida caliente.

Corcino también anunció que se habilitó la cancha bajo techo Luis González Camarero en el área de Isabel Segunda, adjunta al terminal de transporte marítimo, para que los visitantes y turistas varados pudieran esperar la reanudación del servicio.

Este miércoles, ante la situación, los alcaldes de Vieques, Ceiba y Culebra anunciaron una acción coordinada para brindar orientación y asistencia a los residentes afectados durante emergencias declaradas.

