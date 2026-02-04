Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece mujer viequense que estuvo varada en Ceiba

Al momento, no se ha confirmado si su muerte estuvo vinculada con la falta de medicamentos que denunció

4 de febrero de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los alcaldes de Vieques, Ceiba y Culebra anunciaron una acción coordinada para brindar orientación y asistencia a los residentes afectados durante emergencias declaradas. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una viequense que quedó varada en el terminal de lanchas de Ceiba y que denunció ante los medios televisivos que no tenía sus medicamentos, falleció tras presuntamente sufrir un infarto cardíaco un tiempo después.

RELACIONADAS

El Nuevo Día supo que la mujer, identificada en redes como Sheila Sanabria, murió en el Caribbean Medical Center, en Fajardo.

Cabe destacar que, al momento, no se ha confirmado si la muerte de Sanabria estuvo vinculada con la falta de medicamentos.

“Exijamos acción inmediata a quienes compete: un plan de acción eficiente que pueda ser implementado ante cualquier situación similar a lo ocurrido los pasados 2 y 3 de febrero de 2026. Esta situación no es nueva ni para los viequenses, ni para los políticos, ni para la empresa HMS. Este asunto no se trata únicamente de de decir que ya se aprobó una ley para proveer albergue; con la boca se hace maravillas”, escribió una persona en redes sociales.

Por su parte, en una conferencia de prensa, la gobernadora Jenniffer González Colón lamentó el deceso de la ciudadana.

“Se trata de una situación muy lamentable (...) Pero estamos bajo una situación de un ambiente atmosférico adverso. Si el mar no está en condiciones para navegar, no podemos navegar”, expresó.

El martes, varios ciudadanos viequenses denunciaron quedarse varados en el terminal luego de que los ferries no pudieran atracar debido a condiciones marítimas peligrosas.

Alegaron que tuvieron que pernoctar en bancos, sillas y los pisos debajo de una carpa. Posteriormente, el alcalde de Vieques, José ‘“Junito” Corcino, indicó en declaraciones escritas que voluntarios de la organización sin fines de lucro COREFI, junto a personal de la administración municipal, repartieron alimentos, incluyendo comida caliente.

Corcino también anunció que se habilitó la cancha bajo techo Luis González Camarero en el área de Isabel Segunda, adjunta al terminal de transporte marítimo, para que los visitantes y turistas varados pudieran esperar la reanudación del servicio.

Este miércoles, ante la situación, los alcaldes de Vieques, Ceiba y Culebra anunciaron una acción coordinada para brindar orientación y asistencia a los residentes afectados durante emergencias declaradas.

Los números de contacto son los siguientes:

  • Ceiba – Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias: 787-885-2740
  • Vieques – Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias: 787-741-8261
  • Culebra – Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias: 787-742-3849
  • Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias: 787-863-3330
Tags
Breaking NewsViequesCeiba
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: