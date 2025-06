Fallece Sister Rosita M. Bauzá, figura clave en la obra de los Centros Sor Isolina Ferré

Sister Rosita fue también la autora del libro Una esperanza que no defrauda, el cual recoge la historia -a través de su experiencia- de los Centros Sor Isolina Ferré. Muchas de las páginas del libro muestran imágenes de las vidas que la organización ha impactado desde su fundación.

Las exequias de Sister Rosita se llevarán a cabo este martes, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., en la Funeraria J. Oliver, en Ponce. El miércoles, la celebración de su vida continuará, a partir de las 9:00 a.m., en el pabellón -el cual lleva su nombre- del Centro Sor Isolina de Tabaiba, en Ponce. A las 11:00 a.m. ese día, habrá una misa, seguida por el entierro en el cementerio Las Mercedes.