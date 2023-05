A dos décadas del desenlace gestado por la histórica lucha de todo un pueblo en contra del bombardeo de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques, la labor de mantener viva la historia entre las nuevas generaciones ha recaído en las comunidades y organizaciones de la Isla Nena; es un esfuerzo que no toman a la ligera, y que ahora se enmarca en batallas con nuevos nombres.

“La comunidad se está organizando de distintas formas para que no haya olvido, pero a la misma vez, para bregar con el asunto”, sostuvo la gestora cultural Diana Ramos Gutiérrez. Con “el asunto”, se refiere al hecho de que hace 20 años el “enemigo común” era la Marina, pero ahora el frente se ha ampliado a múltiples tentáculos.

“Ahora, es (la falta de) un hospital, pero es el transporte marítimo también, es la cuestión de la vivienda, es la ausencia de servicios básicos, es la ausencia de respuesta del gobierno ante tantas cosas. Es una irresponsabilidad y una desidia que, 20 años después, la gente todavía los tiene pendientes”, abundó.

PUBLICIDAD

El 1 de mayo se conmemoraron 20 años sin bombardeo en Vieques, pero el combate por la desmilitarización de las tierras comenzó décadas antes. Al presente, Ramos Gutiérrez es una de las figuras comprometidas con guardar la historia viequense, y lo hace –entre una y cosa y otra– visitando escuelas con su Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques.

[ Visita el sitio especial “Vieques: a 20 años de la salida de la Marina” ]

“Hace dos semanas tuve la oportunidad de visitar la escuela intermedia (20 de septiembre de 1988) y estar con jóvenes de 12 y 13 años que vieron un documental histórico de Vieques, muchos de ellos por primera vez… porque tienen el mismo currículo de Educación que tiene la isla grande y los mismos recursos, en ninguno de los medios pasan estos documentales. Estas imágenes no se ven… por eso mucha gente que tiene menos de 20 años las está viendo por primera vez. Crecieron en un momento en el que ya no había bombardeos, en el que la presencia de la Marina físicamente no es visible ahora mismo, (pero) tenemos que recordar que ellos siguen ahí”, acotó.

“Yo me fui con la sensación de que eso crea esperanza, de que podamos recordar esa lucha es una gran enseñanza como pueblo y como país”, agregó la comunicadora social, quien además labora en el Archivo Histórico de Vieques.

Poco más de 8,000 personas viven en la isla municipio, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. El 17.5% tiene menos de 18 años y el 3.6% tiene menos de 5 años.

PUBLICIDAD

Otros viequenses, como Zaida Torres, de 68 años, han asumido el rol de educadores en sus propios hogares; desde ahí, enseñó la historia a sus nietos –ahora adultos– y espera hacer lo mismo con sus bisnietos, de 6 y 3 años. La mayor, compartió, ya asiste a actividades “para que pueda tener idea o por lo menos pregunte por qué se está haciendo esto”.

“ Que (los jóvenes) se vean también es importante, porque como puertorriqueños nos pasa, no con esta lucha solamente, sino con muchas luchas, que no nos recuerdan que ganamos ” Diana Ramos Gutiérrez, gestora cultural

A la pregunta de cómo mantener latente la historia viequense, Torres resaltó la importancia de la educación, comenzando por algo tan sencillo como el hecho de que vivimos no en una isla, sino en un archipiélago. “La isla grande es 100x35, pero en ese aspecto no contamos. Eso es lo primero que se tiene que enseñar, que además de ser sol, playa, verano y jangueo, (Vieques) es algo más”.

Desde 2002, Torres es una de las lideresas de la Alianza de Mujeres Viequenses, que hace cerca de un año lanzó una convocatoria a jóvenes para hacer un pase de batón generacional. Así nació la iniciativa de las “duplas”, compuestas por una integrante original de la organización que enseña a una nueva las herramientas que necesita para continuar la lucha.

Una de esas nuevas integrantes es Karib Mar González, de 33 años. Al igual que Torres, la viequense opinó que los esfuerzos de conservar las vivencias que dieron paso a los eventos de hace dos décadas “tienen que partir de la educación”.

“Hay una frase bien cliché: ‘El que no conoce su historia está condenado a repetirla’. Aquí en Vieques, ahora mismo hay jovencitos que no vivieron esto, y no saben lo que pasó aquí. Si no se los recordamos, o si sus padres no le dicen, ellos no tienen por dentro esa noción de lo que pasó”, expresó. “Hay que contar (la historia), y en las escuelas, hay que aprovechar esos currículos y hay que enseñar la historia de Vieques”.

PUBLICIDAD

El doctor Ángel Toledo López, subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento de Educación, afirmó a este diario que la Isla Nena forma parte del currículo de historia en los diferentes niveles de enseñanza pública. Empero, reconoció que los maestros de esa materia tienen más “flexibilidad” a la hora de elegir las temáticas que discutirán en las aulas.

Cuestionado sobre si entiende que Educación hace lo suficiente por enseñar a la juventud lo que pasó en Vieques, contestó en la afirmativa. “Hay algunos maestros que, además de cubrirlo como parte de la historia de Puerto Rico, lo van a continuar enfatizando. Así que sí, creo que se despierta el interés del estudiante para que desarrolle esa curiosidad, y empiece a explorar estas temáticas que son propias de la historia del país”.