El Mensaje de situación del Estado que ofrecerá el gobernador Pedro Pierluisi esta tarde desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, se dará en medio de fuertes medidas de seguridad, dónde no solo se registrará a cada visitante, sino que también se limitarán las pertenencias que pueden ingresar al recinto a una identificación, las llaves de su vehículo de motor y un teléfono celular.

Estas directrices fueron implementadas por la Superintendencia del Capitolio en coordinación con el Negociado de la Policía y le fueron notificadas al primer ejecutivo por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, a través de una carta. Igualmente, se envió la notificación a Caridad Pierluisi en representación del gobernador.

“He instruido al personal de seguridad interna y a la Oficina del Sargento de Armas que, en coordinación con la Policía de Puerto Rico, fortalezcan los protocolos de seguridad para acceder al Capitolio ese día. En particular he acogido la recomendación proporcionada por el personal de seguridad que custodia las facilidades de este recinto histórico para que los visitantes y el público en general únicamente puedan acceder a estas facilidades con una identificación, su teléfono celular y las llaves de su vehículo de motor”, lee la misiva con fecha del 26 de marzo.

El superintendente del Distrito Capitolino, César Hernández Alfonzo, sostuvo que el incremento de las medidas de seguridad no responde a una petición de La Fortaleza, pero reconoció que desde hace tres semanas han comenzado a implementar nuevas medidas y reforzado los protocolos de ingreso a la Casa de las Leyes por un incidente que se suscitó “en un pueblo del sur del país” y que “retumba en El Capitolio”.

“Sí te tengo que decir con mucha franqueza que estamos atendiendo un asunto de seguridad que llevamos alrededor de tres semanas trabajándolo, que tiene que ver con un asunto serio de seguridad... fue un incidente (que no ocurrió) ni cerca del Capitolio. Fue un incidente que se dio en un pueblo del sur del país y estamos en un proceso de investigación sobre el asunto que retumba en El Capitolio, en la estructura, no en nadie, ni en ningún empleado, ni en ningún legislador”, indicó Hernández Alfonzo en entrevista telefónica.

“Lo tomamos como algo muy serio, y en base a eso redoblamos también un poquito más nuestra seguridad en los puestos de entrada, pero no tiene que ver con el mensaje para nada”, sostuvo el también exrepresentante, quien no ofreció detalles sobre el incidente, ni de qué forma afecta a El Capitolio.

Entre las medidas de seguridad implementadas hace unas semanas, está el uso de la identificación para la entrada al edificio, cambios en los puestos de entrada y se uniformó a todo el personal de seguridad interno.

Sobre el incidente ocurrido en un pueblo del sur, Hernández Alfonzo se limitó a agregar que lo ocurrido es investigado por un “grupo especial”, pero tampoco reveló si es un equipo de trabajo integrado por las fuerzas de seguridad estatales o federales.