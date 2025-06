Fustigan nuevamente a la AEE por retrasarse en entrega de datos para revisión de la tarifa base

“Una parte que ‘solicita respetuosamente’ una extensión luego de que un plazo ha vencido no está solicitando respetuosamente; está exigiendo. Accedo a la exigencia, de manera oximorónica, no porque sea merecida, sino porque no tengo alternativa” , puntualizó Hempling.

“La AEE alude a las presiones que ha enfrentado en las pasadas semanas, pero no nos dice nada de los pasados seis meses, los meses, desde diciembre de 2024, cuando se hizo evidente que habría un caso tarifario en 2025. La conducta de la AEE y sus excusas me recuerdan a un juego de pequeñas ligas hace 60 años. Estaba jugando el jardín derecho y un batazo pasó por encima de mi cabeza, corrí hacia atrás y realicé una atrapada espectacular. Todos aplaudieron. En la entrada siguiente, cuando me preparaba para batear, le pregunté a mi padre, ‘¿qué te pareció la jugada?’ y me respondió: ‘debiste arrancar antes’”, plasmó el oficial examinador, quien previamente ha catalogado como “basura” las persistentes diferencias entre la corporación pública y LUMA.