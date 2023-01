Aunque no pudo asegurar que el precio del café no subirá, el gobernador Pedro Pierluisi comentó no creer que esto ocurra.

“Todavía hay que ver cómo se refleja en las góndolas, porque aquí lo que se está haciendo es ajustando el precio al cual se vende el café importado, que no se ajustaba desde el 2015″, dijo.

Pierluisi advirtió que, por otro lado, se aumentó el mínimo al cual se debe comprar el café local.

Esta semana el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) aprobó un aumento en el precio de este producto. Mediante una orden provisional con duración de 12 meses, el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo estableció el precio mínimo al agricultor por café uva maduro de almud a $18. Entre otros aumentos, el café importado semi-tostado que se vende a través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) se fijó a un precio de $375 por quintal de arábiga y $256 por quintal de robusta.

Se supone que el DACO revise el precio del café cada cinco años, pero desde el 2015 no lo hacía. La revisión al precio del café se logró luego de una petición del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

“El propósito es proteger a los caficultores de Puerto Rico. Queremos que sigan en existencia y se expandan. El café local no cubre todas las necesidades nuestras, pero es importante no se extinga ese producto”, dijo Pierluisi.

Advirtió que esa producción es importante para la región central del país y los caficultores. El reclamo del ajuste al precio, dijo, provino de alcaldes de esa zona. Insistió en que esto no necesariamente conlleva un aumento en la compra del café pues este toma en consideración una serie de factores.

“El sector agrícola tiene prioridad en nuestra estrategia de desarrollo económico. Queremos importar menos y producir más y eso incluye el café”, dijo.

El primer ejecutivo anunció que estarán monitoreando el mercado. En la compra de pollos, dijo, se ha notado un aumento de precio por la gripe aviar. Por eso, indicó, están aumentando la producción avícola local.

Con la leche, recordó, también se hicieron unos ajustes. A través de una orden administrativa emitida por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera en septiembre del año pasado aumentó el precio de la leche.