Gobernadora asegura que robo en barcaza no impactará precios en Puerto Rico

Luego que trascendiera que una barcaza de Trailer Bridge, que transportaba mercancía para empresas en Puerto Rico, fuera saqueada tras sufrir una avería cerca de Bahamas, la gobernadora Jenniffer González consideró este martes que la situación no debe redundar en un impacto en los costos de los artículos.

“El que haya habido un robo no significa que el cliente en Puerto Rico tenga que pagar ese resultado, porque estas embarcaciones tienen seguros y estos son manejos de negocio que se tienen que preveer”, dijo la mandataria.

González aseguró que “no es la primera vez” que ocurre y que las empresas tienen seguros para este tipo de situaciones. Igualmente, reconoció que, aunque se han visto ataques a embarcaciones encayadas, fue impresionante verlo en el Caribe. No obstante, agradeció que no hubo fallecidos.

“Ellos son los que tienen que manejar eso y no creo que tengan que aumentar ningún tipo de costos porque volvemos, no hay ninguna necesidad. Al revés, nosotros le quitamos la inspección a los furgones en Puerto Rico para abaratar costos. No hay ninguna justificación para que se aumenten los costos”, añadió.

Según informes de prensa, la barcaza Brooklyn Bridge rompió su cable de remolque el pasado martes, 11 de noviembre, y encalló en un arrecife frente a Abaco, a tres millas de Bahamas.

Mientras la barcaza esperaba ayuda, la naviera informó que había ocurrido un robo en la embarcación el jueves, 13 de noviembre. Alegadamente, unas 50 personas abordaron la barcaza y retiraron parte de la carga. La situación provocó que se contactará a la Guardia Costera y a la Marina de los Estados Unidos, así como a las autoridades de las Bahamas.

Imágenes en las redes sociales, citadas por algunos medios, mostraron varias embarcaciones pequeñas junto a la barcaza cargadas con mercancías en cajas y otros cargamentos.