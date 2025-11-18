Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
78°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobernadora asegura que robo en barcaza no impactará precios en Puerto Rico

La embarcación, saqueada cerca de las Bahamas, transportaba mercancía a empresas en el archipiélago

18 de noviembre de 2025 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, una embarcación se acerca a la barcaza Brooklyn Bridge en aguas de Bahamas, donde tras encallarse fue saqueada por unas 50 personas. (Captura)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Luego que trascendiera que una barcaza de Trailer Bridge, que transportaba mercancía para empresas en Puerto Rico, fuera saqueada tras sufrir una avería cerca de Bahamas, la gobernadora Jenniffer González consideró este martes que la situación no debe redundar en un impacto en los costos de los artículos.

RELACIONADAS

“El que haya habido un robo no significa que el cliente en Puerto Rico tenga que pagar ese resultado, porque estas embarcaciones tienen seguros y estos son manejos de negocio que se tienen que preveer”, dijo la mandataria.

González aseguró que “no es la primera vez” que ocurre y que las empresas tienen seguros para este tipo de situaciones. Igualmente, reconoció que, aunque se han visto ataques a embarcaciones encayadas, fue impresionante verlo en el Caribe. No obstante, agradeció que no hubo fallecidos.

“Ellos son los que tienen que manejar eso y no creo que tengan que aumentar ningún tipo de costos porque volvemos, no hay ninguna necesidad. Al revés, nosotros le quitamos la inspección a los furgones en Puerto Rico para abaratar costos. No hay ninguna justificación para que se aumenten los costos”, añadió.

Según informes de prensa, la barcaza Brooklyn Bridge rompió su cable de remolque el pasado martes, 11 de noviembre, y encalló en un arrecife frente a Abaco, a tres millas de Bahamas.

Mientras la barcaza esperaba ayuda, la naviera informó que había ocurrido un robo en la embarcación el jueves, 13 de noviembre. Alegadamente, unas 50 personas abordaron la barcaza y retiraron parte de la carga. La situación provocó que se contactará a la Guardia Costera y a la Marina de los Estados Unidos, así como a las autoridades de las Bahamas.

Imágenes en las redes sociales, citadas por algunos medios, mostraron varias embarcaciones pequeñas junto a la barcaza cargadas con mercancías en cajas y otros cargamentos.

Mitch Luciano, principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de Trailer Bridge, indicó en la página web de la empresa que Brooklyn Bridge está nuevamente en alta mar de regreso al puerto de Jacksonville, Florida.

Tags
Jenniffer GonzálezBahamas
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: