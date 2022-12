Un grupo de trabajo que incluye representación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y del gobierno de Puerto Rico iniciará reuniones y negociaciones, a partir de enero, para finiquitar el contenido y alcance de la llamada Reforma del Sector de Transporte, que consiste principalmente en una reorganización y reestructuración de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“Empezaríamos, realmente, esas discusiones ahora, o sea, que no hay nada escrito en piedra; hay mucho que negociar. Hay que estar claro cuál es la posición del gobierno versus cuál es la posición de la Junta”, afirmó el lunes Marco García, ayudante especial del director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, en declaraciones a El Nuevo Día.

El punto de partida de las negociaciones del grupo de trabajo es el Plan Fiscal certificado de la ACT y una carta-acuerdo firmada el 22 de agosto de 2022. Dicho grupo está compuesto, además, por representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

PUBLICIDAD

La carta-acuerdo incluye realizar esfuerzos para una “posible” alianza público-privada en la ACT. Una comunicación de la Junta, enviada al resto de los miembros del grupo el 23 de diciembre, solicita escoger, entre el 18 y el 25 de enero, como fecha para el primer encuentro.

Aunque el Plan Fiscal y la carta-acuerdo ya establece unos lineamientos, García sostuvo que será a partir del mes próximo cuando se decidirá concretamente cómo lucirá la nueva estructura operacional de la ACT.

“Todo cambio hay que estudiarlo con mucha delicadeza. La Junta siempre tiene su visión de cómo quiere operar las cosas, pero no siempre está alineado a como el gobierno usualmente opera. No estamos diciendo que estamos totalmente en contra o de acuerdo, pero hay que sentarnos y hay que entenderlo y estudiarlo, no es tan fácil”, respondió García sobre si la ACT tenía alguna reserva con lo ya establecido en la carta-acuerdo.

“Si vas al Plan Fiscal certificado para Carreteras, hay una sección que está dedicada a esto. Claro está, esa sección es redactada por la junta de control fiscal, esa es la visión que ellos traen sobre lo que es la reforma y cómo debería quedar Carreteras, ATI (Autoridad de Trasporte Integrado) y el DTOP”, indicó García.

En la reorganización propuesta, la ACT tendría una división enfocada únicamente en las autopistas con peaje y otra, en el resto de las vías sin peajes. Se propone la transferencia de activos -incluidas sus responsabilidades administrativas y operativas, costos, contrato, personal, etcétera- a la ATI.

PUBLICIDAD

La carta-acuerdo sostiene que la ACT y el gobierno “tomarán todas y cada una de las medidas, en consulta con la Junta de Supervisión, para asegurar que la ATI alcance el estatus de concesionario de la Administración Federal de Tránsito para financiar las responsabilidades y obligaciones asociadas con dichos activos de tránsito”.

Un paso hacia otra alianza público-privada

Esa segregación, según la carta-acuerdo, busca eficiencias operativas e independencia estructural de los activos de peaje necesarios para respaldar la reestructuración de la ACT y “la posible transacción” de una alianza público-privada.

El Plan Fiscal que la Junta certificó para la ACT descansa, principalmente, en aumentos anuales al sistema de peajes por los siguientes 30 años, así como múltiples recortes presupuestarios. Además, apuesta a separar en dos entidades los sistemas de transporte público y el de carreteras y autopistas con el objetivo de dividir las fuentes de recaudo y los gastos que representan estos sistemas y transferir a operadores privados toda la red de peajes de Puerto Rico.

Este aumento anual sería similar al que ahora aplica Metropistas de Puerto Rico en las plazas de peaje que se encuentran en las autopistas PR-5 y PR-22. Actualmente, la ACT tiene a su cargo los peajes de la PR-20, en Guaynabo, la PR-52 hacia Ponce, la Ruta 66 en el este de la isla, y la PR-53, entre Fajardo y Salinas. Además de los aumentos en peajes, el plan certificado contempla instalar plazas de peaje adicionales en ambas direcciones en las principales rutas de Puerto Rico.

En la carta-acuerdo, las partes reconocen que el sector del transporte en Puerto Rico tiene actualmente “un rendimiento inferior” en aspectos como la congestión, la seguridad y la calidad de las carreteras, y señala que la manera en que la ACT opera las carreteras con peaje, las que no tienen y sus activos dificulta la capacidad del gobierno para mejorar y mantener la seguridad y calidad vial, así como desarrollar e implementar mejoras del sistema a largo plazo y maximizar las inversiones.

PUBLICIDAD

En ese sentido, al reestructurar y reasignar responsabilidades, buscarán establecer claramente el alcance de cada entidad y división, incluyendo las tareas de empleados. García reconoció, por ejemplo, que actualmente un empleado puede estar una semana atendiendo una autopista con peaje, y la siguiente en tareas de vías sin peajes.

“No es tan fácil cambiar la estructura operacional de Carreteras, que lleva años operando de esta manera. Operamos como un todo, tenemos empleados que trabajan una semana en las autopistas con peaje, otra semana están en las autopistas sin peaje, tenemos mucho movimiento de empleados, por los recursos limitados que tenemos”, manifestó.

La carta-acuerdo recalca que “nada de lo aquí dispuesto requerirá el despido o la transferencia involuntaria de empleados entre entidades”.