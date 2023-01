El Senado aprobó hoy, jueves, una pieza legislativa que le ordena a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a incluir en la cubierta especial por Autismo las terapias de manejo conductual para manejar el diagnóstico, así como a ampliar el formulario de medicamentos disponibles.

Aunque la medida fue aprobada de unánime, tanto el senador independiente José Vargas Vidot como la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Lassén, expresaron reservas ante el temor de que la legislación termine siendo letra muerta, “dentro de un expediente en el Departamento de Salud o en ASES”.

“La preocupación que yo tengo es cómo se operacionalizan las cosas en nuestro país, cómo es que se convierten en realidad. Este proyecto está planteando un desafío grande en cómo se vuelve una realidad”, sostuvo Vargas Vidot.

El senador independiente afirmó que, para ampliar el formulario de medicamentos, como estipula la medida, “se tiene que luchar contra una pared de codicia que tienen las aseguradoras que no consideran otra cosa que no sea limitarles a los pacientes, a cualquiera, la posibilidad de tener un buen tratamiento”. “Por eso este proyecto es tan importante, porque, precisamente, empieza desafiando las fuerzas económicas y corporativas que impiden que una persona dentro del espectro autista reciba el tratamiento en el área farmacológica que amerita”, señaló el legislador independiente.

La ASES, según la medida, deberá asegurarse de que las compañías de seguro contratadas incluyan en su cubierta servicios dirigidos al diagnóstico y tratamiento de las personas con autismo, como: genética, neurología, inmunología, gastroenterología y nutrición, y terapias del habla, psicológicas, ocupacionales y físicas.

Rivera Lassén, por su parte, recordó las situaciones graves que atraviesan muchas familias para garantizarle una vida digna a sus seres queridos con diagnóstico de autismo. “Estamos hablando, en muchas ocasiones, de padres, madres mayores de edad cuidando hijos e hijas, mayores de edad también”, dijo al sostener que estas familias, en múltiples instancias, no cuentan con el “mínimo” para garantizar su seguridad o la de sus hijos.

En Puerto Rico, no hay estadísticas precisas sobre la población con autismo. El estudio de prevalencia más reciente lo realizó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en 2011, y reveló que, para ese entonces, cerca de 7,000 niños y niñas o uno de cada 125 menores de 18 años tenía un trastorno del espectro autista en la isla.

Mientras, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) a nivel nacional -publicados en diciembre de 2021- apuntan a que 1 de cada 44 niños ha sido identificado con un trastorno del espectro autista. Para 2030, se estima que esta cifra será 1 de cada 25 niños.

Expertos en la conducta humana que trabajan con esta población han advertido que Puerto Rico no solo carece de datos estadísticos necesarios para el desarrollo de política pública, sino que no una institución de educación superior que provea servicios directos a la población de diversidad funcional. “Sin duda hay que aprobar este proyecto, pero más que nada hay que velar porque se cumpla. No quisiéramos que este sea un proyecto más que se ve bien, pero que no se cumpla”, dijo.

La medida, de la autoría del senador Gregorio Matías -quien indicó comenzó a educarse sobre el autismo y las necesidades que enfrenta esta población luego de que una de sus nietas fuera diagnosticada con la condición- dispone, además, que el Comité Timón del Departamento de Salud en conjunto con el Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Familia desarrollen programas diurnos y residenciales para personas adultas con autismo.

“En un momento dado, cuando esas personas que son los tutores y demás no estén, alguien tiene que seguir ayudando”, estipuló el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Ruiz Nieves.

Durante el proceso de vistas públicas, el Departamento de Salud no recomendó la aprobación de la medida. Mientras, los departamentos de Vivienda y Familia avalaron la legislación. Entonces, la ASES no asumió una postura categórica sobre el asunto, según recoge el informe positivo de la Comisión de Salud del Senado. “Si queremos buenas medidas como estas, no basta con aprobarlas. Las tenemos que aprobar contundentemente, pero no solo conscientes de lo que estamos aprobando, sino que también nos convirtamos en un guardián permanente de que esto se lleve a cumplimiento”, insistió Vargas Vidot.