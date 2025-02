“Nos urge esa reunión, que fue un compromiso de ella (González) y del secretario de la Gobernación (Francisco Domenech). Yo no quiero pensar que a ella se le olvidó, quiero pensar que ella está buscando opciones y alternativas para atender esto de manera seria” , subrayó Carmen Warren , portavoz del Comité Timón, en declaraciones a El Nuevo Día .

El Nuevo Día solicitó comentarios de la gobernadora y el secretario de Educación, pero al momento de esta publicación no había respuesta.

No obstante, esa no sería la cantidad de dinero que las familias recibirían, pues, conforme al Plan de Ajuste, la oferta está sujeta a un descuento por considerarse una obligación no asegurada del gobierno central. El monto a recibir sería aproximadamente el 20.4% de la oferta, indica la notificación aprobada por la jueza Swain, lo que representaría $5,100.