Intentan añadir unidades para suplir la demanda de energía eléctrica

Personal de la empresa GeneraPR intentaba esta mañana lograr que tres unidades generatrices lograran entrar en funciones para suplir la demanda de consumo para esta tarde y noche.

Así lo informó en las redes sociales el Zar de Energía, Josué Colón, quien advirtió que, de lo contrario, no habrá energía suficiente, luego de que ayer se registrara otra ronda de apagones, tras averías en dos unidades de la planta Costa Sur en Guayanilla.

A media mañana de hoy, Colón señaló que la unidad San Juan 7 “tiene la caldera prendida y el personal técnico de la Central San Juan trabaja con el problema mecánico en una de las válvulas intercepto de la turbina de vapor. Una vez corrijan ese problema deben comenzar el proceso de arranque y sincronización al Sistema Eléctrico de la Unidad durante el día de hoy”.

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Mientras, explicó que la unidad “Palo Seco #4 fue sincronizada anoche al Sistema Eléctrico”, pero que “durante el proceso de normalización de los sistemas se identificó un problema en el condensador de la turbina de vapor y se retiró la Unidad de servicio hoy a las 2:09 a.m., para realizar una inspección en el condensador y reparar la condición”.

“Una vez reparada la condición por el personal técnico de la Central Palo Seco, procederán con el encendido de la caldera, proceso de arranque y eventual sincronización de la Unidad al Sistema Eléctrico durante el día de hoy”, abundó.

Asimismo, indicó que la unidad “Costa Sur #5 tiene la caldera prendida. Una vez tengan las condiciones de presión y temperatura de vapor requeridos procederán con el arranque y sincronización de la Unidad al Sistema Eléctrico durante el día de hoy”.

Advirtió que mientras esas tres unidades no se hayan sincronizado con la red eléctrica, “continuará la deficiencia en la capacidad disponible del Sistema de Generación para atender la demanda máxima de energía durante las horas pico de consumo entre 5:00 p.m. y 11:00 p.m”, expuso.

“Solicitamos prudencia en el consumo de energía para minimizar la cantidad y tiempo que clientes puedan ver afectado su servicio, mientras Genera finaliza los trabajos en curso”, acotó.

En la noche de ayer llegaron a registrarse 136,000 abonados sin el servicio de energía eléctrica.