Jenniffer González anuncia “mensaje importante” sobre energía sin adelantar detalles

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este viernes, a través de una publicación en sus redes sociales, que ofrecerá un “mensaje importante sobre energía”.

En la publicación, la mandataria no adelantó el contenido de su mensaje ni precisó la hora en que se dirigirá al país.

Aunque se desconoce cuál será el anuncio de la gobernadora, el mismo surge en momentos en que clientes residenciales y pequeños comerciantes han denunciado aumentos significativos en sus facturas de la luz.

La publicación también se produce en medio de varios asuntos que mantienen bajo escrutinio el sistema eléctrico de Puerto Rico, entre ellos el alza de 18.5% en la tarifa de durante el trimestre de octubre a diciembre, la controversia por el suministro de gas natural y los cuestionamientos en torno a la cancelación de un contrato millonario para incorporar generación temporera al sistema.