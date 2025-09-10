Opinión
10 de septiembre de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González condena asesinato de activista conservador en Utah

Acogió la proclama de Donald Trump y ordenó ondear las banderas a media asta en entidades gubernamentales hasta el 14 de septiembre

10 de septiembre de 2025 - 6:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tiroteo ocurre en medio de un repunte de violencia política en Estados Unidos en todos los espectros ideológicos. (Alex Brandon)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón ordenó que las banderas en entidades gubernamentales de Puerto Rico ondeen a media asta tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la tarde del miércoles, mientras se presentaba en una universidad en Utah.



La decisión, informada en declaraciones escritas, fue tomada en acogida a la proclama de Donald Trump, y estará vigente hasta el 14 de septiembre a las 6:00 p.m.

Asimismo, envió sus condolencias a la familia de Kirk.

“Como gobernadora reafirmo mi firme defensa de la libertad de expresión, el respeto al diálogo y el derecho de todo ciudadano americano a participar en el proceso político sin temor. Las diferencias, por profundas que sean, deben resolverse mediante el diálogo, el debate y los procesos democráticos, nunca a través de la intimidación, la agresión o la violencia”, expresó González, quien también condenó la violencia política.

Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en Utah Valley University.

Inicialmente, las autoridades dijeron que un sospechoso, que no ha sido identificado, estaba bajo custodia. No obstante, el medio Deseret News informó poco después que un portavoz de Utah Valley University (UVU) indicó que no había nadie detenido.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump

El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

Videos publicados en redes sociales desde muestran a Kirk hablando con un micrófono mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El Regreso Estadounidense” y “Demuestra que me equivoco”. Se escucha un solo disparo y se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Se oyen jadeos y gritos de los espectadores atónitos antes de que la gente comience a correr.

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. El evento había sido recibido con opiniones divididas en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1,000 firmas.

Tiroteos recientes

El tiroteo ocurre en medio de un repunte de violencia política en Estados Unidos en todos los espectros ideológicos.

Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el bombardeo con cócteles molotov de un desfile en Colorado para exigir que Hamás libere rehenes, y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, quien es judío, en abril. El más notorio de estos hechos fue el atentado contra el Trump durante un mitin de campaña el año pasado.

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos.Según varios vídeos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado, ante centenares de personas, bajo una carpa con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong.”Por su parte, el presidente Trump informó la muerte de Kirk en sus redes sociales.
1 / 7 | En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. - Tess Crowley
