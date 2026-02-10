Junta Fiscal autoriza el uso de unos $15 millones en fondos estatales para proyecto comunitario en Río Piedras

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó el desembolso de cerca de $15 millones en fondos estatales para la construcción de un centro multifuncional que brindará apoyo comunitario en una escuela en desuso en San Juan, luego de que el agente fiduciario que supervisa el uso de fondos federales del Departamento de Educación no diera paso a la entrega de dinero federal para el proyecto.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, señaló que la asignación provino de una partida identificada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), no del presupuesto operacional de la agencia, ya que los fondos federales originalmente asignados ya no están disponibles.

“Esto es un proyecto que tardó, hubo ciertas controversias con la información del proyecto que se estaba sometiendo relacionado con el síndico que llevaron a que, simplemente, los fondos finalizaran y se hiciera una petición a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para no afectar el proyecto”, indicó Ramos Parés.

Los fondos están dirigidos al Vimenti Education & Workforce Hub, que es una evolución del modelo de la escuela alianza Vimenti para impactar la comunidad con servicios para dos generaciones.

PUBLICIDAD

El principal oficial ejecutivo de Plataforma para Impacto Social (PSI, en inglés), Eduardo Carrera, explicó que el dinero es parte de la promesa que hizo el gobierno para la construcción del proyecto Oasis, impulsado por Vimenti, PSI y Boys & Girls Clubs Puerto Rico en la antigua escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves en Río Piedras.

La construcción total requiere una inversión de $43 millones.

“El proyecto Oasis tiene financiamiento que incluye dinero del Departamento de la Vivienda, $25 millones en ‘New Market Tax Credits’, cerca de $7 millones en filantropía y tiene una asignación del Departamento de Educación de $14.8 millones”, explicó.

Ramos Parés indicó que la asignación original de $14.8 millones provenía del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés), creado para asistir en la recuperación tras la pandemia de COVID-19.

No obstante, ese dinero tenía fecha de expiración y Ramos Parés aseguró que ya había vencido el período cuando él regresó como secretario en 2025. Los fondos permitían ser usados para proyectos en todas las escuelas, incluyendo el modelo chárter, conocido como escuelas alianzas en Puerto Rico. En este caso, indicó el secretario, Vimenti presentó una propuesta para su expansión.

“Se hizo una consulta al gobierno federal previa, se determinó que era un gasto permisible y fue aprobado por USDE (Educación federal) conforme a lo que nosotros habíamos sugerido como plan de recuperación académica”, señaló Ramos Parés, al explicar cómo surgió la asignación de fondos.

1 / 12 | Conoce cómo quedará la antigua Escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves. La construcción del Proyecto OASIS se comenzarán en agosto, en lo que fue la Escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves, ubicada justo al lado izquierdo del Mall of San Juan. - alexis.cedeno 1 / 12 Conoce cómo quedará la antigua Escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves La construcción del Proyecto OASIS se comenzarán en agosto, en lo que fue la Escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves, ubicada justo al lado izquierdo del Mall of San Juan. alexis.cedeno Compartir

Carrera sostuvo que “hubo una controversia” con el análisis de la firma Alvarez & Marsal –el agente fiduciario en Educación– debido a los requisitos de la licitación emitida para el diseño y construcción de Oasis. Añadió que siguieron las normativas de Boys & Girls Club –una organización sin fines de lucro con matriz en Estados Unidos–, pero el síndico levantó bandera por la falta de publicación de un anuncio en un medio de circulación nacional de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El ejecutivo de PSI indicó que expertos legales validaron que la subasta se hizo correctamente y se recurrió al Departamento de Educación federal, aunque no se recibió respuesta ante el desmantelamiento de múltiples áreas de esa agencia.

“El Departamento, al final, opta por programar los fondos… en vez de utilizar fondos federales, utilizar fondos estatales”, expuso Carrera.

Al solicitar la reprogramación de fondos ante la JSF, en diciembre pasado, Educación hizo referencia a la denegatoria del síndico.

“El pasado 14 de junio de 2024, el TPFA (siglas en inglés del agente fiduciario) denegó el pago basado en hallazgos de incumplimiento en el proceso de adquisición original realizado por Vimenti en diciembre de 2022 y enmendado en septiembre de 2023″, lee la solicitud de Educación.

La JSF autorizó el desembolso de dinero hasta el 30 de junio de este año.

Avanza el proyecto

Carrera señaló que el dinero se usará para cubrir trabajos ya realizados y completar las obras de construcción de Oasis mediante el repago de la línea de crédito que utilizan para cubrir gastos.

“El proyecto ya está sobre 50% de obra completada. Estamos ‘on schedule’ (a tiempo) para a fin de año terminar la construcción completa”, sostuvo Carrera.

Recuperan escuela abandonada para dar vida a proyecto multisectorial en comunidades vulnerables OASIS Hub es el nuevo programa que impulsan las organizaciones Vimenti, PSI y Boys & Girls Club de Puerto Rico.

Oasis se construye bajo un modelo de financiamiento combinado basado en 70% de inversión gubernamental y 30% de inversión privada.

Carrera comentó que ya recibieron los fondos del préstamo de Vivienda mediante el programa CDBG-IPG (“Investment Portfolio for Growth”).

Se prevé que el proyecto Oasis impacte a unos 35,000 residentes en San Juan, que enfrentan desafíos socioeconómicos como altas tasas de desempleo, falta de acceso a servicios médicos y educativos de calidad, así como falta de oportunidades para la movilidad económica.

PUBLICIDAD