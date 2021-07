El director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Jorge Droz, informó que desde esta noche hasta mañana, viernes, los puertos de Ceiba, Vieques y Culebra cerrarán por lo que los viajes programados para el período de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. están suspendidos.

El funcionario señaló que la apertura depende de si las condiciones del tiempo permanecen relativamente estables, sin poner en riesgo las embarcaciones. En caso de que haya un cambio significativo, el período de cierre de los puertos podría adelantarse o extenderse.

“La Guardia Costera nos dice que desde las 12:00 p.m. a 8:00 p.m. (de hoy) se mantendrá en (condición portuaria ) X-Ray siempre y cuando las condiciones no cambien, y siempre y cuando el oleaje nos permita a nosotros salir. Eso no significa que nosotros nos tengamos que dejar llevar en cuanto al cierre ordenado por el Coast Guard, porque nosotros lo podemos cerrar antes por la seguridad de la tripulación y los pasajeros. Si vemos que las olas están ya a las 5:00 o 6:00 p.m están de una forma que es imposible navegar, pues entonces cerramos”, explicó Droz vía telefónica.

Al momento de esta publicación, las últimas embarcaciones que la ATM tenía programadas para zarpar eran Isleño (Culebra a Ceiba a las 7:30 p.m.), barcaza Marilyn H. (Vieques a Ceiba a las 7:30 p.m.) y Breezy Point (Vieques a Ceiba a las 8:00 p.m.).

“Si para las 7:59 p.m yo tengo ya la embarcación en el agua y zarpó pues se permite que llegue al otro punto, pero si a las 8:00 p.m. no han salido se quedarán en el puerto”, acotó Droz.

Mientras, los viajes programados para las 4:00 a.m., 5:00 a.m., 7:00 a.m. y 8:00 a.m. de mañana ya están suspendidos, según el director de la ATM.

Cuestionado sobre si el resto de los viajes de mañana también se suspenderá, Droz prefirió no responder categóricamente debido a que depende de las instrucciones de la Guardia Costera y las condiciones marítimas.

“No me atrevo a decirle que los viajes de mañana estarán cancelados todo el día, por lo menos sí en la mañana en lo que el Coast Guard me diga que puedo abrir. Pero, lo estaremos informando tan pronto cambie algo a través de las redes sociales y los medios de comunicación”, puntualizó el funcionario.

La ATM afirmó que honrará los boletos de los pasajeros en viajes que se hayan suspendido y se colocarán en las embarcaciones que tengan espacios disponibles.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó esta mañana que las condiciones marítimas estarán deterioradas desde hoy durante el resto del fin de semana debido al paso de una onda tropical, durante el día de hoy, y la tormenta tropical Elsa en la tarde del viernes.

El oleaje en la mayoría de las aguas locales puede fluctuar, según la agencia meteorológica, entre los ocho a 12 pies de altura con oleaje ocasional de 14 pies.