Con plena, barrigas llenas, alegría y un tradicional conteo, decenas de personas sin hogar, voluntarios y vecinos de la comunidad de Santurce despidieron el 2022 este viernes como parte de la tradicional fiesta de La Fondita de Jesús, organización que lleva celebrando la despedida simbólica por 29 años.

“Es muy buena y todos los años lo hacen. (...) Cuando vengo comparto con otros. Aquí siempre hay comida, pero si tengo que darle (a alguien) de la mitad de mi comida, se la doy de corazón (…) Yo estuve deambulando y, luego, una trabajadora social de aquí, de corazón, me entrevistó, me ayudó y tengo apartamento hace 11 años”, contó Nicolas de la Cruz, natural de República Dominicana y radicado en Puerto Rico hace casi 50 años.

De la Cruz, de 66 años, fue uno de los participantes del almuerzo que reunió a personas en su mayoría de la tercera edad. Los asistentes compartieron en familia, lo que muchos extrañan en estas fechas.

Bailando al son del grupo de plena Zuénalo, Claudio Cepeda, otro participante de La Fondita, meneó las maracas y bailó con una gran sonrisa en su rostro después de haber comido un plato de paella de pollo, pasteles, ensalada verde y amarillos.

“Esto es maravilloso. Ellos me rescataron porque por poco me muero. Viví tres años en la calle. Un amigo me trajo aquí”, contó, por su parte, Antonio Díaz Rivera, de 68 años.

Personas participan de la actividad. (Vanessa Serra Díaz)

La comida de esta actividad y la decoración estuvo auspiciada por el matrimonio de David y María Fernanda Levis, quienes llevan juntos 49 años y han organizado esta actividad por 29 años.

“Este regalo significa muchísimo porque la fiesta que hacemos en casa la celebramos con ellos aquí en la Fondita de Jesús. Lo hacemos el 24 y 31 (de diciembre)”, compartió Levis mientras se presentaban visuales de las fiestas de Navidad y Despedida de Año de los últimos siete años.

“Ciertamente, el proveerle a esta gente, tan vulnerable en la comunidad, extrema felicidad y que puedan tener como deleite una comida tan buena como pudiese existir en cualquier hogar en Puerto Rico es una satisfacción muy especial”, dijo el señor Levis.

Además, mencionó que luego de la pandemia por el COVID-19 ha disminuido la participación de personas sin hogar. Estimó que llegaron cerca de cien personas desde la mañana hasta el mediodía. “Mis amigas me ayudan, otras me pagan pasteles y otras la música. Es bueno darles alegría y ambiente”, mencionó la organizadora del evento.

Defienden los derechos de la comunidad

“Son muchas emociones. Están los participantes que se divierten y se lo gozan como los que dentro del proceso experimentan nostalgia por la pérdida de sus familias, por estar durmiendo en las calles, por el frío, por no tener un hogar seguro...”, explicó Dashira Montalvo Torres, manejadora de casos.

Agregó que esta población enfrenta muchos retos diariamente para conseguir vivienda, servicios bácicos de salud, comida, entre otros. “El trabajo de nosotros es hacer que los derechos de nuestros participantes se validen y que cada agencia pueda trabajar con la situación que ellos estén pasando”, recalcó.

En la foto, María Fernanda Levis, organizadora de la actividad. (Vanessa Serra Díaz)

Del mismo modo, la trabajadora social Daphne Parilla Betancourt indicó que, durante la temporada navideña, muchas personas sin hogar pueden deprimirse por la falta de un espacio seguro y en familia al cual acudir para celebrar.

“Nosotros tenemos una estrategia de tener ese servicio de apoyo, darle la atención y buscarlos para estar en contacto con ellos. Tenemos protocolos para saber de nuestros participantes. Parte del proceso es mantenerlos bien de cerca”, expresó Parilla Betancourt.

Estimó que La Fondita atiende alrededor de 110 a 120 participantes cada día y reiteró que esta temporada es alta para la organización, que ofrece una gama de servicios para lograr que los participantes tengan una vida independiente.

“Es uno importante estar comprometido con la población que uno sirve porque hay mucha necesidad y ellos requieren de constante atención y respeto. Es enriquecedor. Cada día, aprendo más de ellos. Unos días, soy maestra y, en otros, soy estudiante. Son personas que merecen vivir con dignidad”, recalcó la trabajadora social.