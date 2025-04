La procuradora de las Mujeres confirma que padece de cáncer del seno

“Hoy comparto una parte vulnerable de mi historia, porque sé que no estoy sola. Fui diagnosticada con cáncer del seno. Y aunque el miedo toca la puerta, la fuerza de todas las mujeres que luchan y vencen me sostiene” , expresó la nueva jefa de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Aunque no especificó cuál es la etapa del cáncer, el periódico El Vocero indicó que tiene un cáncer etapa tres y que está en tratamiento para el mismo

“No me detengo porque ver a mi hija me da más fuerza. Esta nueva batalla me reafirma el compromiso con cada mujer que enfrenta lo impensable”, acentuó la procuradora, quien acompañó su publicación de una foto sin cabello.