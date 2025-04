“A mí, esos grupos feministas no me validaron para ganar una primaria ni para ganar una elección. Así que yo, como gobernadora que represento a todos los puertorriqueños, no fui validada por ninguno de esos grupos. El Senado tiene la función constitucional de consejo y consentimiento, y así fue emitida ayer (lunes). Así que ya hay una procuradora”, dijo la gobernadora, cuando El Nuevo Día le preguntó por qué, contrario a lo que recomienda la Ley 20 de 2011, no consultó el nombramiento de Piñeiro con “grupos identificados con los derechos de las mujeres y la equidad por género”.