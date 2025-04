Ante la confirmación en el Senado de Astrid Piñeiro Vázquez como procuradora de las Mujeres, líderes feministas aún aguardan conocer cuál será el enfoque de su gestión, pero esperan que ponga a las mujeres –indistintamente de sus ideologías– como su prioridad y que dé la deferencia a las organizaciones que, día tras día, ofrecen los servicios que el Estado no brinda.

No obstante, cuestionaron su proceso de nominación y confirmación, que no dio paso a una vista pública para que el país conociera sus aptitudes para el puesto y las preocupaciones que han levantado los grupos de mujeres, dado a que no le conocen bagaje en el trabajo por la equidad.