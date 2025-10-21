La UPR dará cursos a unos 23,000 empleados gubernamentales

La Universidad de Puerto Rico (UPR) estableció un acuerdo con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para brindar, durante este año académico, cursos a empleados públicos en temas descritos como “esenciales para la transformación gubernamental”.

La “alianza estratégica”, anunciada por la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y el director de OATRH, Facundo Di Mauro, representará ingresos de $1.9 millones para el sistema universitario.

Di Mauro señaló que unos 23,000 empleados públicos podrían ser impactados con las capacitaciones.

“Esta alianza estratégica fortalece nuestro papel al ofrecer conocimiento, capacitación de excelencia y una visión transformadora, orientada a construir un servicio público ético, profesional y eficiente. A través de esta iniciativa, contribuimos a la formación de nuestros servidores públicos y a la capacidad de nuestro gobierno de responder con responsabilidad y eficacia a desafíos presentes y futuros”, indicó Jordán Conde, mediante un comunicado de prensa.

Las capacitaciones comienzan este próximo viernes, 24 de octubre, y se ofrecerán a través de las Divisiones de Educación Continua y Estudios Profesionales (Decep) de los recintos en modalidad presencial, a distancia e híbrida. Los cursos tocarán temas como liderazgo, ética gubernamental, servicio al cliente y transformación digital, entre otros.

La iniciativa se estableció en cumplimiento con la Ley 8 para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico de 2017, también conocida como la ley del empleador único, que insta a la colaboración entre agencias y la UPR para capacitar y readiestrar empleados públicos.