Pero el silencio no duró mucho; la voz de Muñoz se perdió entre el ruido de los aplausos cuando una persona en el público gritó: “La UPR no se vende” . Muñoz intentó hacerse escuchar entre los coros de protesta, expresando: “Defiendan con esa misma energía en la calle a la Universidad de Puerto Rico, porque las voces para insultar y ofender sí sobran, pero las nuestras están para defenderla”.

Zayira Jordán Conde , quien fue seleccionada como presidenta en propiedad de la UPR el pasado sábado –y que asumirá el puesto el 1 de julio–, a pesar de no contar con el respaldo de la comunidad universitaria, no asistió al acto.

Un “alivio” graduarse

“ Desde mi perspectiva, se siente un alivio (graduarse), porque, por lo menos, mi concentración, que es de Humanidades, que sabemos que es una de las áreas que está más en riesgo con todo esto de los cierres de cursos, etcétera, pues, es un alivio porque es como que me salvé. Pero, aun así, bien empática ante otros estudiantes que aún no se gradúan, que aún están en estas concentraciones tan esenciales como Humanidades. Simplemente, empática dentro de todo”, expresó Román, graduanda de Escritura Creativa y Recursos Humanos.

“Tengo ese alivio también de lo que pude lograr, porque cada año se habla de recortes, cortar programas, cerrar recintos o despedir profesores. Pero me da mucha tristeza, un lugar tan especial para los puertorriqueños en general, casi todos los profesionales de la isla se generan aquí”, expresó Nieves. “Me da pena la gente que se pudo haber asustado o algo y decidió no estudiar en la UPR, porque la UPR cambió mi vida”.

Mientras, Alma Burgos , de 24 años y graduanda de Lenguas Extranjeras, sostuvo que su meta es mudarse de Puerto Rico, pues entiende que el país no le brinda las oportunidades profesionales para tener un buen futuro.

“Doy gracias que me estoy graduando en este momento, porque no voy a tener que lidiar con eso”, expresó Burgos, en referencia a los desafíos adicionales que se anticipan para la UPR. “Estoy orgullosa de haber estudiado aquí, pero, a la vez, fue bien difícil, se hizo bien cuesta arriba, y sé que hay personas que la están pasando peor, que se están graduando ahora o no saben cuándo se van a graduar”.