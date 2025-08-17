“Las líneas chocan, se enredan, caen al suelo”: los vientos de Erin dejan a miles de clientes de LUMA Energy sin luz

El consorcio energético LUMA Energy aseguró que trabaja para restaurar el servicio lo más pronto posible a cientos de miles de abonados que están sin servicio eléctrico a causa del impacto indirecto del huracán Erin, que se mueve por aguas al norte de Puerto Rico.

El portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, indicó que en horas de la mañana del domingo había 730 empleados de la empresa a cargo de la trasmisión y distribución de la red eléctrica en calle, atendiendo las averías.

“El viento, particularmente en las zonas altas, ha sido el principal factor causante de las averías. Las líneas chocan, se enredan, caen al suelo y, entonces, se dan las averías”, señaló, en entrevista telefónica.

A las 9:05 a.m., 143,048 clientes estaban sin luz, según el portal de estatus de servicio de LUMA. En la noche del sábado, ese número superó los 166,000.

La región más afectada, a las 8:40 a.m. del domingo, era Bayamón, con 51,792 abonados a oscuras, seguida por San Juan (35,182) y Caguas (25,990).

Sorrentini no ofreció una proyección de cuando se podría restablecer el servicio para la mayoría de los clientes.

“Nuestra meta siempre es la restauración de la forma más rápida posible, siempre atentos a la seguridad de nuestros empleados y clientes. Las situaciones de cuidado y de peligro se trabajan con prioridad y siempre trabajamos a nivel de emergencias, estabilizando lo que son las líneas de transmisión primero”, apuntó el portavoz, al recalcar que dan prioridad a instalaciones críticas, como hospitales.

Sorrentini destacó que tanto el Centro Nacional de Huracanes como el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan pronostican más episodios de lluvia para el domingo, lo cual pudiera incidir sobre los trabajos de las brigadas de LUMA.

“Estaremos trabajando mientras sea seguro”, sostuvo.

Personal de LUMA atiende, desde el sábado, un incidente en la zona de Sierra Bayamón, donde un aislador de suspensión se rompió y la línea 34700 cayó al suelo. Esta falla no afectó la subestación cercana, aseguró.

“No hubo una explosión como tal, nada explotó. Hubo fuego visible. Trabajos con el personal de emergencias para controlar la situación y tenemos brigadas en el lugar haciendo reparaciones. Esperamos que eso se complete en la tarde de hoy”, expresó.

Sorrentini indicó que no han registrado problemas con su página web, en momentos en que usuarios de redes sociales han denunciado que no pueden reportar interrupciones de servicios a través del portal ni de la aplicación de LUMA.

No obstante, el portavoz detalló que los clientes también pueden reportar las averías por teléfono, al 1-844-888-5862, o a través de las cuentas de redes sociales del consorcio.

“Hay más maneras que nunca de hacer querellas y de comunicarse con LUMA y apoyarnos todos en este momento”, sostuvo.