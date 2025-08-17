Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
17 de agosto de 2025
77°tormenta
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Las líneas chocan, se enredan, caen al suelo”: los vientos de Erin dejan a miles de clientes de LUMA Energy sin luz

El consorcio energético asegura que trabaja para restablecer el servicio lo más pronto posible

17 de agosto de 2025 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A las 8:40 a.m., 144,708 clientes estaban sin luz, según el portal de estatus de servicio de LUMA. (David Villafane/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El consorcio energético LUMA Energy aseguró que trabaja para restaurar el servicio lo más pronto posible a cientos de miles de abonados que están sin servicio eléctrico a causa del impacto indirecto del huracán Erin, que se mueve por aguas al norte de Puerto Rico.

RELACIONADAS

El portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, indicó que en horas de la mañana del domingo había 730 empleados de la empresa a cargo de la trasmisión y distribución de la red eléctrica en calle, atendiendo las averías.

“El viento, particularmente en las zonas altas, ha sido el principal factor causante de las averías. Las líneas chocan, se enredan, caen al suelo y, entonces, se dan las averías”, señaló, en entrevista telefónica.

A las 9:05 a.m., 143,048 clientes estaban sin luz, según el portal de estatus de servicio de LUMA. En la noche del sábado, ese número superó los 166,000.

La región más afectada, a las 8:40 a.m. del domingo, era Bayamón, con 51,792 abonados a oscuras, seguida por San Juan (35,182) y Caguas (25,990).

Sorrentini no ofreció una proyección de cuando se podría restablecer el servicio para la mayoría de los clientes.

“Nuestra meta siempre es la restauración de la forma más rápida posible, siempre atentos a la seguridad de nuestros empleados y clientes. Las situaciones de cuidado y de peligro se trabajan con prioridad y siempre trabajamos a nivel de emergencias, estabilizando lo que son las líneas de transmisión primero”, apuntó el portavoz, al recalcar que dan prioridad a instalaciones críticas, como hospitales.

Sorrentini destacó que tanto el Centro Nacional de Huracanes como el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan pronostican más episodios de lluvia para el domingo, lo cual pudiera incidir sobre los trabajos de las brigadas de LUMA.

“Estaremos trabajando mientras sea seguro”, sostuvo.

Personal de LUMA atiende, desde el sábado, un incidente en la zona de Sierra Bayamón, donde un aislador de suspensión se rompió y la línea 34700 cayó al suelo. Esta falla no afectó la subestación cercana, aseguró.

“No hubo una explosión como tal, nada explotó. Hubo fuego visible. Trabajos con el personal de emergencias para controlar la situación y tenemos brigadas en el lugar haciendo reparaciones. Esperamos que eso se complete en la tarde de hoy”, expresó.

Sorrentini indicó que no han registrado problemas con su página web, en momentos en que usuarios de redes sociales han denunciado que no pueden reportar interrupciones de servicios a través del portal ni de la aplicación de LUMA.

No obstante, el portavoz detalló que los clientes también pueden reportar las averías por teléfono, al 1-844-888-5862, o a través de las cuentas de redes sociales del consorcio.

“Hay más maneras que nunca de hacer querellas y de comunicarse con LUMA y apoyarnos todos en este momento”, sostuvo.

En la primera trayectoria pronosticada de Erin, Puerto Rico se encontraba fuera del cono de incertidumbre.Desde la formación del ciclón, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) indicó que esperaba que Erin mantuviera una trayectoria hacia el oeste para luego dar un giro en dirección noroeste.Este era el pronóstico de trayectoria en el boletín intermedio a las 8:00 a.m. del domingo, 17 de agosto.
1 / 23 | La ruta de Erin: imágenes de la trayectoria del primer huracán de la temporada. En la primera trayectoria pronosticada de Erin, Puerto Rico se encontraba fuera del cono de incertidumbre. - Captura
Tags
LUMA EnergyHuracán ErinTemporada de huracanesMeteorologíaApagónBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: