Las más leídas del fin de semana: la muerte de Pedro Juan Figueroa y la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro y el fallecimiento del presentador de televisión Pedro Juan Figueroa fueron las noticias más leídas durante el fin de semana en El Nuevo Día.

A continuación presentamos las noticias más leídas del fin de semana:

El presentador y comentarista de farándula, Pedro Juan Figueroa, falleció a causa de un tumor en el cerebro que le había sido detectado recientemente, según confirmó su familia.

Figueroa se aprestaba a recibir tratamiento médico para su condición, que no se hizo pública hasta el viernes a través de Noticentro, de Wapa Televisión.

A lo largo de su vida, el presentador se destacó cubriendo y comentando temas de farándula en distintos medios y formatos como radio y televisión.

Un operativo por parte del gobierno de Estados Unidos resultó en la captura y traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Venezuela a Nueva York donde pasaron la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn.

La impactante acción militar estadounidense, que sacó del poder a un mandatario en funciones, evocó la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos que culminó con la rendición y captura de su líder, Manuel Antonio Noriega, en 1990, exactamente hace 36 años el sábado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que Maduro y Flores enfrentarían cargos tras una acusación formal en Nueva York. En una publicación en redes sociales, Bondi aseguró que la pareja “pronto enfrentará todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.

Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela a primeras horas del sábado con el fin de capturar a Maduro tras meses de presión creciente por parte de Washington.

La extraordinaria operación nocturna anunciada por el presidente Donald Trump en las redes sociales horas después del ataque duró menos de 30 minutos y las explosiones —al menos siete detonaciones— hicieron que personas salieran corriendo a las calles, mientras otras acudieron a las redes sociales para relatar lo que habían visto y escuchado.

El gobierno de Maduro acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares, calificando la acción como un “ataque imperialista” e instando a los ciudadanos a salir a las calles.

Con el paradero de Maduro desconocido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiría el poder según la ley venezolana.

La venezolana Wiliana Flores celebra en Madrid tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera de su país, el sábado 3 de enero de 2026.

Según Rodríguez, algunos civiles venezolanos y miembros de las fuerzas armadas murieron, aunque no ofreció cifras.

El ataque se produjo después de que la administración Trump pasara meses aumentando la presión sobre el líder venezolano, incluyendo un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas frente a Sudamérica y ataques contra embarcaciones en el Pacífico oriental y el Caribe acusadas de transportar drogas.

Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas.

Varios residentes de las localidades atacadas reportaron estructuras dañadas a causa de las explosiones.

Rodríguez, reiteró este sábado a Estados Unidos la disposición del gobierno venezolano a dialogar con una “agenda constructiva” y bajo relaciones de respeto aunque calificó como “agresión militar” las acciones de Washington.

Por su parte, Trump indicó que tras la captura de Maduro su Administración “va a gobernar” el país suramericano y que los líderes de un proceso de transición será un equipo de seguridad, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.