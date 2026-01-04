Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las más leídas del fin de semana: la muerte de Pedro Juan Figueroa y la captura de Nicolás Maduro

La llegada del presidente de Venezuela a Estados Unidos fueron las imágenes más vistas por la audiencia de El Nuevo Día

4 de enero de 2026 - 6:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nicolás Maduro fue capturado y trasladado de Venezuela durante un operativo por parte de Estados Unidos en la madrugada del sábado. (Rastreo de Redes)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La captura de Nicolás Maduro y el fallecimiento del presentador de televisión Pedro Juan Figueroa fueron las noticias más leídas durante el fin de semana en El Nuevo Día.

RELACIONADAS

A continuación presentamos las noticias más leídas del fin de semana:

Revelan causa de muerte de Pedro Juan Figueroa y primeros detalles de sus exequias

El presentador y comentarista de farándula, Pedro Juan Figueroa, falleció a causa de un tumor en el cerebro que le había sido detectado recientemente, según confirmó su familia.

Figueroa se aprestaba a recibir tratamiento médico para su condición, que no se hizo pública hasta el viernes a través de Noticentro, de Wapa Televisión.

A lo largo de su vida, el presentador se destacó cubriendo y comentando temas de farándula en distintos medios y formatos como radio y televisión.

Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York

Un operativo por parte del gobierno de Estados Unidos resultó en la captura y traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Venezuela a Nueva York donde pasaron la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn.

La impactante acción militar estadounidense, que sacó del poder a un mandatario en funciones, evocó la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos que culminó con la rendición y captura de su líder, Manuel Antonio Noriega, en 1990, exactamente hace 36 años el sábado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que Maduro y Flores enfrentarían cargos tras una acusación formal en Nueva York. En una publicación en redes sociales, Bondi aseguró que la pareja “pronto enfrentará todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.En horas de la tarde del sábado, el mandatario venezolano arribó a Nueva York y descendió esposado de un avión militar Boeing 757.
1 / 20 | Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. - Noah K. Murray

Estados Unidos lanza ataques contra Venezuela y afirma que capturó y sacó del país a Nicolás Maduro

Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela a primeras horas del sábado con el fin de capturar a Maduro tras meses de presión creciente por parte de Washington.

La extraordinaria operación nocturna anunciada por el presidente Donald Trump en las redes sociales horas después del ataque duró menos de 30 minutos y las explosiones —al menos siete detonaciones— hicieron que personas salieran corriendo a las calles, mientras otras acudieron a las redes sociales para relatar lo que habían visto y escuchado.

El gobierno de Maduro acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares, calificando la acción como un “ataque imperialista” e instando a los ciudadanos a salir a las calles.

Con el paradero de Maduro desconocido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiría el poder según la ley venezolana.

La venezolana Wiliana Flores celebra en Madrid tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera de su país, el sábado 3 de enero de 2026. Los venezolanos de la diáspora, en su mayoría opositores al gobierno de Nicolás Maduro, celebraron la incursión de las fuerzas estadounidenses a su país.En Atenas, Grecia, un manifestante iza una bandera estadounidense que fue incendiada durante una manifestación en oposición a los ataques de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
1 / 20 | Reacciones encontradas: mientras unos celebran, otros lloran la captura de Nicolás Maduro. La venezolana Wiliana Flores celebra en Madrid tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera de su país, el sábado 3 de enero de 2026. - Bernat Armangue

Crisis en Venezuela: se reportan al menos siete explosiones en la capital

Según Rodríguez, algunos civiles venezolanos y miembros de las fuerzas armadas murieron, aunque no ofreció cifras.

El ataque se produjo después de que la administración Trump pasara meses aumentando la presión sobre el líder venezolano, incluyendo un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas frente a Sudamérica y ataques contra embarcaciones en el Pacífico oriental y el Caribe acusadas de transportar drogas.

Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas.En la imagen, humo en el aeropuerto de La Carlota tras varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas.Partes de la capital continuaban sin servicio eléctrico, aunque los vehículos circulaban con normalidad.
1 / 29 | Crisis en Venezuela: se reportan al menos siete explosiones en la capital. Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas. - The Associated Press

Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro

Varios residentes de las localidades atacadas reportaron estructuras dañadas a causa de las explosiones.

Rodríguez, reiteró este sábado a Estados Unidos la disposición del gobierno venezolano a dialogar con una “agenda constructiva” y bajo relaciones de respeto aunque calificó como “agresión militar” las acciones de Washington.

Por su parte, Trump indicó que tras la captura de Maduro su Administración “va a gobernar” el país suramericano y que los líderes de un proceso de transición será un equipo de seguridad, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix
Breaking NewsDonald TrumpNicolás MaduroPedro Juan FigueroaVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
