Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de octubre de 2025
89°bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Le dan 48 horas: LUMA Energy tendrá que detallar impacto del despido de 160 empleados

Según el Negociado de Energía, “una reducción no planificada” puede tener “consecuencias adversas directas” sobre el servicio

18 de octubre de 2025 - 11:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las cesantías anunciadas por LUMA representan poco menos del 3% de su mano de obra. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Un día después que LUMA Energy notificara el despido de unos 160 empleados, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) le requirió este sábado precisar el impacto operacional de la reducción de personal.

RELACIONADAS

El regulador, por medio de una resolución y orden, concedió al consorcio 48 horas para presentar un informe sobre las cesantías anunciadas, que LUMA atribuye a una crisis de liquidez asociada a presuntos incumplimientos de la Autoridad de Energía Eléctrica con las transferencias presupuestarias.

“Una reducción no planificada y significativa de la fuerza laboral de la compañía operadora del sistema es un evento material que podría tener consecuencias adversas directas sobre la capacidad de LUMA para responder a interrupciones, realizar mantenimiento preventivo y, en general, operar la red de manera segura y confiable”, estipuló el NEPR.

“Es imperativo que el NEPR obtenga información detallada y precisa para evaluar el impacto potencial de estas reducciones de personal en la continuidad y seguridad del servicio eléctrico, y para determinar si se requieren acciones regulatorias adicionales para salvaguardar dicho interés”, afirmó el organismo.

Hasta junio, de acuerdo con el último reporte trimestral del operador de la red de transmisión y distribución eléctrica, LUMA contaba con una plantilla de 5,665 trabajadores, por lo que las cesantías representan poco menos del 3% de la mano de obra.

El informe que se le requirió a LUMA deberá incluir una descripción “detallada” de “las funciones, responsabilidades y áreas operativas desempeñadas” por los trabajadores despedidos; el efecto de la determinación sobre el servicio, incluido el impacto sobre el tiempo de respuesta a averías y planes de mantenimiento; y las medidas planificadas para “garantizar la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico”.

iconReferencia
Resolución y orden del 18 de octubre
Por: Negociado de Energía de Puerto Rico
Tags
LUMA EnergyNegociado de Energía de Puerto RicoDespidosEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 18 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: