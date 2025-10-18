Le dan 48 horas: LUMA Energy tendrá que detallar impacto del despido de 160 empleados
Según el Negociado de Energía, “una reducción no planificada” puede tener “consecuencias adversas directas” sobre el servicio
18 de octubre de 2025 - 11:17 AM
Un día después que LUMA Energy notificara el despido de unos 160 empleados, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) le requirió este sábado precisar el impacto operacional de la reducción de personal.
El regulador, por medio de una resolución y orden, concedió al consorcio 48 horas para presentar un informe sobre las cesantías anunciadas, que LUMA atribuye a una crisis de liquidez asociada a presuntos incumplimientos de la Autoridad de Energía Eléctrica con las transferencias presupuestarias.
“Una reducción no planificada y significativa de la fuerza laboral de la compañía operadora del sistema es un evento material que podría tener consecuencias adversas directas sobre la capacidad de LUMA para responder a interrupciones, realizar mantenimiento preventivo y, en general, operar la red de manera segura y confiable”, estipuló el NEPR.
“Es imperativo que el NEPR obtenga información detallada y precisa para evaluar el impacto potencial de estas reducciones de personal en la continuidad y seguridad del servicio eléctrico, y para determinar si se requieren acciones regulatorias adicionales para salvaguardar dicho interés”, afirmó el organismo.
Hasta junio, de acuerdo con el último reporte trimestral del operador de la red de transmisión y distribución eléctrica, LUMA contaba con una plantilla de 5,665 trabajadores, por lo que las cesantías representan poco menos del 3% de la mano de obra.
El informe que se le requirió a LUMA deberá incluir una descripción “detallada” de “las funciones, responsabilidades y áreas operativas desempeñadas” por los trabajadores despedidos; el efecto de la determinación sobre el servicio, incluido el impacto sobre el tiempo de respuesta a averías y planes de mantenimiento; y las medidas planificadas para “garantizar la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico”.
