Las celebraciones de Navidad y Acción de Gracias no deben ser motivo para bajar la guardia ante el COVID-19, aunque los casos de este virus han bajado en la isla, alertaron varios expertos.

Salud registra 100 adultos y 14 menores hospitalizados por complicaciones asociadas a esta enfermedad, además de dos defunciones.

“Es excelente, los números son alentadores, pero no niegan la presencia del virus todavía. Debemos tener prudencia”, enfatizó la doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del estado.

Según el informe de Monitoreo de COVID-19 en Puerto Rico que diariamente realiza el doctor Rafael Irizarry, la tasa de positividad del virus estaba en 3.2%, con 2.3% de pruebas positivas. Esto se traduce en 125 casos nuevos por día, así como unas 12,660 pruebas diarias y aproximadamente 3.3 muertes por esta enfermedad reportadas al día.

“Hemos estado con menos tasa de positividad y hemos tenido unos repuntes significativos. Hay que mantener la calma y mirar al futuro con esperanza”, dijo la infectóloga.

La experta exhortó a continuar el distanciamiento social, así como el uso correcto de las mascarillas. Además, urgió a que se limite el aforo de negocios de bebidas, donde se observa el no uso de mascarillas entre los comensales.

“No quitaría las restricciones hasta que la tasa (de positividad) baje a 2% o menos”, dijo.

Rodríguez comentó que la tasa de positividad depende de la cantidad de pruebas que se hagan, por lo cual este número podría estar afectado con pocas muestras. Por eso, recomendó que se identifiquen las áreas de mayor transmisión comunitaria para hacer allí clínicas de vacunación y tratar a las personas afectadas.

Advirtió, por otra parte, que por la globalización Puerto Rico aún podría verse afectado por visitantes de países con menos medidas agresivas para el control del virus. Por eso, insistió en la importancia de fortalecer el sistema de vigilancia y las medidas de prevención.

“Tenemos (pronto) muchas fiestas familiares significativas y no queremos un repunte. Tengo esperanza en unas Navidades bonitas. Vamos por buen camino, pero esto no se ha acabado. Aún podemos echar para atrás. Debemos aprender de nuestras malas experiencias (repuntes previos)”, insistió.

Para el doctor Miguel Colón, pasado presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, el tener casi un 80% de la población vacunada coloca a Puerto Rico en una mejor posición para evitar un repunte del virus.

El médico opinó que podrían flexibilizarse algunas medidas, especialmente para favorecer a las personas completamente vacunadas contra el virus. Entre estas, mencionó que fomentaría las actividades al aire libre, sin el uso de mascarillas, pero sin aglomeraciones. También, sugirió subir el aforo de lugares cerrados hasta un 70%, pero solo permitiendo la entrada de personas completamente vacunadas.

“Lo otro sería esperar la vacunación de los niños (menores de 12 años), que será antes de Thanksgiving, para aflojar un poco”, indicó.

Su expectativa, dijo, es que para las fechas de Acción de Gracias y Navidad un 85 a 88% de la población esté vacunada, lo que acercaría a la isla al concepto de inmunidad de rebaño, lo que algunos expertos han sugerido podría comprender más del 90% de la población inmunizada.

“Soltaría algo, pero no mucho. Ahora, si vamos a soltar restricciones que sea en beneficio de los “full vaccinated”. Creo que el pueblo se lo ha ganado, además de que no podemos pagar justos por pecadores. Ahora, le cerraría el cerco al 20% de la población que no se ha vacunado. Hay que obligarlos a que se vacunen”, comentó.

Sobre un nuevo repunte, señaló que, a su juicio, dependería mayormente de que surja alguna nueva variante del virus.

Por otra parte, el infectólogo comentó que urge seguir de cerca la clínica de personas con sospecha del virus ya que ha tenido casos de pruebas que han sido falsos negativos.

“En los últimos 18 meses he tenido 25 a 30 falsos PCR negativos. Por eso no confío (complemente en la prueba diagnóstica del virus). Además, una persona puede salir negativo por la mañana y convertir y salir positivo ese mismo día por la tarde”, sostuvo.