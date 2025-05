Ante las lluvias reportadas en las pasadas semanas y la consecuente acumulación de agua, es indispensable la eliminación de los criaderos de mosquitos para evitar la infección y propagación del dengue , en momentos en que, si bien no ha habido un alza dentro del estado epidémico actual, es posible que ocurra a medida que se acercan los meses de mayor precipitación.

“Ciertamente, los eventos de lluvia que hemos tenido, si las comunidades y la población no cooperan, vamos a seguir viendo más casos” , alertó.

La Unidad de Control de Vectores lidera un novel proyecto, en más de 2,300 hogares, como parte de una ofensiva contra el dengue.

Atentos a la leptospirosis

Aunque Salud no publica los informes de leptospirosis con la misma periodicidad que los de dengue u otras vigilancias activas, Cardona sostuvo que el equipo está alerta a los reportes, en busca de identificar alzas o picos que pudieran estar relacionados con eventos de lluvia.

“Lo más importante es que la comunidad sepa que, si a usted se le inundó el área donde vive, no camine sobre aguas enlodadas, no se bañe en el río o la charca cerca de su casa, no camine descalzo, sobre todo, porque puede haber roedores alrededor, que van a excretar orina y usted puede pisar y, si tiene cualquier abrasión, por pequeña que sea, usted puede enfermarse con leptospirosis”, enfatizó.