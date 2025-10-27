Opinión
27 de octubre de 2025
76°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lo más visto del fin de semana: expresiones polémicas de Jennifer Colón acaparan la atención de los lectores

Además, resaltó un aumento al Seguro Social que se anunció para el 2026

27 de octubre de 2025 - 9:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jueves en la noche, las redes sociales se revolucionaron con las palabras de Colón Alvarado por burlarse del maquillaje de Orlanis Rivera, primera finalista del certamen donde fue coronada como la más bella de la isla, y despotricar contra Miss Universe Puerto Rico, organización liderada por Yizette Cifredo. (Pablo Martínez Rodríguez)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las expresiones que hizo la exreina de belleza Jennifer Colón durante un podcast, al igual que un aumento al Seguro Social fueron algunas de las notas más leídas del fin de semana.

RELACIONADAS

También resaltaron galerías sobre la construcción del Superacueducto, que el pasado domingo se averió en Manatí, dejando a 15 pueblos sin servicio de agua mientras se llevaban a cabo las reparaciones.

Estas son las cinco noticias más leídas del fin de semana:

Despiden a Jennifer Colón de “Pégate al mediodía”

Jennifer Colón Alvarado, quien trabajaba en el programa “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión, fue despedida después de que la exreina de belleza hiciera unas polémicas declaraciones en el podcast “Échale pique” capitaneado por la modelo Jeimilly Ramos, el creador de contenido Félix “Picante” Arroyo y la periodista Krystalmar Flores.

Colón Alvarado tenía un contrato vigente en “Pégate al mediodía” hasta diciembre.

El jueves en la noche, las redes sociales se revolucionaron con las palabras de Colón Alvarado por burlarse del maquillaje de Orlanis Rivera, primera finalista del certamen donde fue coronada como la más bella de la isla, y despotricar contra Miss Universe Puerto Rico, organización liderada por Yizette Cifredo.

El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. De esta forma, a sus 37 años y con la corona todavía sobre su cabeza, Colón se convirtió en la primera Miss Universe Puerto Rico en dar a luz mientras ostenta el título. A la izquierda, Jonah López, padre del bebé.Colón entregará su corona el próximo 14 de agosto de 2025, cuando se lleve a cabo el certamen de Miss Universe Puerto Rico.
1 / 12 | ¡Un varón! Jennifer Colón da a luz a su cuarto hijo. El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. - Pablo Martínez Rodríguez

Aumentará el Seguro Social en el 2026: conoce cuánto recibirás de más en el cheque

El aumento del costo de vida del Seguro Social subirá un 2.8% en 2026, lo que se traduce en un incremento promedio de más de $56 mensuales para los jubilados, anunciaron el viernes funcionarios de la agencia.

La mejora en los beneficios para casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social entrará en vigor a partir de enero. Y el aumento de los pagos a casi 7.5 millones de personas que reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad comenzará el 31 de diciembre.

El anuncio del viernes estaba previsto para la semana pasada, pero se retrasó debido al cierre del gobierno federal.

Jennifer Colón pide disculpas: “Lamento no haber sido más cuidadosa con mis palabras”

La Miss Universe Puerto Rico 2024 Jennifer Colón Alvarado reapareció en las redes sociales en la noche del viernes pidió disculpas por unas polémicas declaraciones emitidas en un podcast durante la noche del jueves.

“Quiero expresar, desde el corazón, mis más sinceras disculpas por las declaraciones que realicé en el episodio más reciente del podcast en el que participé. Reconozco que algunos de mis comentarios fueron inapropiados y causaron incomodidad. Lamento no haber sido más cuidadosa con mis palabras”, comenzó la beldad de 37 años.

La integrante del “Top 12″ de Miss Universe 2024 agregó: “En este caso, fallé en cumplir con este estándar, y asumo la responsabilidad de mis acciones. Me comprometo a aprender de esta experiencia y agradezco a las personas que, con respeto, señalaron mi error con sus críticas constructivas que me ayudan a crecer”.

Dentro del Grupo de Ataque 12: el USS Gerald R. Ford y la flota que lo protege

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central.

El USS Gerald R. Ford es el portaaviones de propulsión nuclear más grande y avanzado de los Estados Unidos, y del mundo.

Lleva el nombre del presidente número 38 de Estados Unidos, Gerald R. Ford, Jr. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ford alcanzó el rango de teniente comandante en la Marina y sirvió a bordo del portaaviones ligero USS Monterey (CVL 26).

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central.El USS Gerald R. Ford es el portaaviones de propulsión nuclear más grande y avanzado de los Estados Unidos, y del mundo.Puede transportar hasta 6,675 toneladas de carga seca y 23,500 barriles de combustible, con capacidad para realizar reabastecimiento simultáneo a dos buques de combate mientras navega.
1 / 29 | Dentro del Grupo de Ataque 12: el USS Gerald R. Ford y la flota que lo protege. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central. - Wikimedia Commons

Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló.

La obra no estuvo ajena a controversias. En 1998, por ejemplo, se recibió una amenaza de bomba mientras se construía la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo.

En 1999, la instalación de tuberías ya iba por el área de Bayamón. A este punto, se consideraba que la construcción estaba atrasada, pues inicialmente se informó que demoraría dos años.

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996.Rosselló y el ingeniero Benjamín Pomales, entonces jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la inspección del “tubo inaugural” del Superacueducto.Aun tras su inauguración en septiembre de 2000, la tubería siguió averiándose en algunos tramos, como este, en Vega Baja, apenas dos meses después.
1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
