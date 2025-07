Aquí la lista de los cinco contenidos más vistos desde el viernes hasta el domingo en el nuevodia.com:

Desde las 6:00 a.m. del pasado viernes, los consumidores comenzaron a aglomerarse en la tienda Ross Dress for Less (Ross) de Los Colobos Shopping Center en Carolina, y en pocas horas, ya eran cientos las personas que hacían fila para entrar y ser de los primeros en explorar y comprar en el nuevo establecimiento.