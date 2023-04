Su médico se los había advertido hace cinco años, y la pandemia de COVID-19 llegó a agravar la situación. Julia, con más de 80 años andados, ya no podía vivir sola. Una caída y varios olvidos con sus medicamentos la llevaron al hospital varias veces en los últimos dos años, situación que obligó a sus hijos a ingresarla en un hogar de cuidado.

Un centro resaltó entre los demás; buenas referencias y su ubicación cercana a la familia fueron clave a la hora de tomar la decisión de institucionalizar allí a Julia, nombre ficticio para proteger su identidad. En poco tiempo, sin embargo, se dieron cuenta de que el lugar escogido distaba de la realidad.

“Supuestamente, eran flexibles con las visitas, (pero) la primera semana ya teníamos que hacer cita para verla y no podíamos quedarnos más de media hora”, contó a El Nuevo Día una de sus hijas, bajo el seudónimo de Melina.

Su madre, explicó, es una mujer funcional, física y mentalmente, aun con ciertas condiciones de salud. Por eso, señaló, les ha manifestado aspectos del hogar que le preocupan.

Sacarla de inmediato del centro no es opción, pues sus hijos no pueden proveer el cuidado de 24 horas al día que requiere. Contratar cuidadores que la asistan en su hogar tampoco es opción, ya que se sale del presupuesto. Mientras, otros hogares en donde entienden que Julia estaría mejor, no tienen espacio para recibirla.

“Aunque el precio va a subir (de $2,000 a $4,000), va a estar mejor atendida. Hay dos sitios que nos gustaron mucho. En ambos está en lista de espera”, detalló Melina.

Preguntas clave

Recientemente, la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores” fue enmendada para ampliar los derechos de los residentes en los centros de cuidado prolongado. Pero ¿qué debe incluir un hogar de cuidado para esta población? ¿Qué debe tener en cuenta la familia al evaluarlos? ¿Cuántos debe visitar antes de tomar la decisión? Estas son algunas de las preguntas que surgen en las personas que buscan un lugar en donde ubicar a sus adultos mayores.

La Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA), por ejemplo, tiene un Ombudsman para establecimientos de larga duración que debe velar porque no se violen los derechos de los residentes de estos hogares.

“Recibimos llamadas de gente interesada en ver hogares en diferentes áreas. Nosotros no recomendamos hogares, pero tenemos una lista de los licenciados y los que no tienen querellas con nosotros”, indicó la doctora Carmen Delia Sánchez Salgado, quien dirige la OPPEA.

Expertos advierten que urge que estos hogares de cuidado dejen de verse como lugares a donde la gente va a morir. (Vanessa Serra Díaz)

Al hacer esta selección, explicó, se debe tomar en cuenta si la instalación está licenciada, si tiene querellas y si cumple con la capacidad de residentes autorizada. Otros factores a considerar son: el personal de cuidado y su capacitación, si el espacio está limpio y cuál es el protocolo de visitas, entre otros aspectos de seguridad del lugar.

Sobre el costo promedio de estos centros, Sánchez Delgado lo estimó entre $1,500 a $2,000 mensuales, pero advirtió que puede ser mayor, dependiendo de la localización y los servicios que ofrezca fuera del cuidado básico.

Tener cuidadores que atiendan a la persona en su casa, resaltó, es más costoso, especialmente si es para las 24 horas del día y requiere tres turnos. Considerando que el salario mínimo subirá a $9.50 en julio, este tipo de cuidado podría rondar los $200 por día y alrededor de $7,000 al mes.

“No hay suficientes (hogares de cuidado) y hay una necesidad grande de cuidadores, pero no se consiguen suficientes. Hay mucha demanda”, comentó la doctora, al señalar que la longevidad en la población general agravará aún más esta situación en los próximos años.

“Más del 85% de los cuidadores son familiares (del paciente). Y muchas veces no se pone al familiar en un hogar hasta las últimas consecuencias (de su deterioro)”, agregó, al deplorar que el alto costo también es un disuasivo en muchos casos.

Según Minerva Gómez, presidenta electa de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, en Puerto Rico hay varias categorías de estos establecimientos. Entre estos se encuentran hogares sustitutos o familias que acogen a adultos mayores por una paga, así como instituciones pequeñas (menos de 20 personas), medianas (hasta 49) y grandes (de 50 o más). Bajo cuidado prolongado hay geriátricos y para personas con diversidad funcional física o mental. También hay centros diurnos.

“Unas 30,000 personas o 3.4% de la población adulta mayor, está institucionalizada. Parece bajo, pero va a seguir subiendo con una población en aumento”, alertó.

De paso, lamentó que hay un estigma social hacia los centros de cuidado prolongado, pues reconoció que muchos los ven con preocupación y suspicacia. La parte emocional, opinó, también impera al buscar estos servicios.

“No es un depósito de una persona, es una transición familiar, con un proceso de ajustes a la nueva realidad del hogar. Y las facilidades tienen que considerar las emociones de ese adulto mayor y su familia”, abundó Gómez, al puntualizar que el adulto mayor también debe ser partícipe del proceso.

“La familia sigue teniendo responsabilidad. Es ir cambiando la visión de un cuido prolongado como una antesala a la muerte. Es un lugar para seguir viviendo y participando, que se sientan como en su casa”, añadió la gerontóloga clínica.

Según datos del Departamento de la Familia, actualmente hay 734 hogares de cuidado prolongado licenciados y 136 hogares sustitutos. En estos 870 espacios se atienden unos 16,988 adultos mayores, de los cuales 4,894 reciben subvención del gobierno para cubrir parte de este servicio con $55 millones en fondos estatales.

Licenciados por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) hay seis instalaciones para condiciones especiales, 27 de cuidado prolongado, 89 geriátricos, tres geriátricos prolongados y uno para sintomatología persistente.

No se recomienda institucionalizar a los adultos mayores cuando están muy deteriorados, pues debe ser un proceso de adaptación paulatino. (Vanessa Serra Díaz)

Lugar para “continuar la vida”

Los doctores Jesús Gálvez y Glorimar Colón, dueños de Caguas Senior Living, comentaron que lo primero a entender es la diferencia entre una égida y un centro de cuidado prolongado. La égida es un hogar para adultos independientes funcionales, mientras que los centros de cuidado prolongado brindan asistencia al residente las 24 horas del día.

Agregaron que, al buscar cuidado prolongado, deben considerar los servicios que la persona urge y si el lugar los provee, así como si tiene personal capacitado para darlos. La familia también debe cerciorarse de que la persona esté a gusto en el lugar y que el centro puede manejar al nuevo residente. Por eso, urgieron a que traten de no institucionalizar a los adultos mayores cuando están muy deteriorados, para que sea un proceso de adaptación paulatino.

“Mi recomendación es que sea cerca de donde vive la familia y que vean al menos tres hogares, que no se dejen llevar por el primero, aunque sea bueno”, dijo Gálvez, y comentó que, mientras uno pequeño podría tener más control de sus residentes, uno más grande provee más espacio.

“Nosotros también evaluamos a los familiares que forman parte del equipo de cuidado. Este no es un hogar para dejarlos abandonados, sino que la familia tiene que estar involucrada en su diagnóstico, tratamiento y manejo. Tienen que visitarlos y ser partícipes de todo esto”, aportó Colón, quien comentó que deben visitarlos al menos una vez a la semana, aunque hay personas que acuden diariamente.

El licenciamiento del lugar, advirtieron, le asegura a la persona el cumplimiento de muchos parámetros, pero también deben evaluar cómo se encuentran los residentes del centro cuando van a visitarlos. También es importante preguntar sobre la preparación de los dueños y la coordinación de servicios, así como la flexibilidad de visitas para atender a familiares que no puedan acudir en las horas establecidas.

“Tienes que ir al sitio donde te sientas cómodo dejando un ser querido. Una vez fui a un hogar y salí llorando, pensando que mami podría haber estado en un sitio así, pero ella estuvo con un cuidador. Lo importante es no dejarlos en un sitio donde uno no estaría”, expresó José Acarón, director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP).

La égida es un hogar para adultos independientes funcionales, mientras que los centros de cuidado prolongado brindan asistencia al residente las 24 horas del día. (Vanessa Serra Díaz)

Según Acarón, urge cambiar la cultura de los hogares de cuidado, ya que muchos recurren a ellos cuando su familiar adulto mayor está muy deteriorado y frágil. “Estos no son sitios para esperar la muerte, sino para continuar la vida, seguir creciendo, compartiendo”, enfatizó.

Por otro lado, advirtió que el modelo social de cuidado comunitario debe rescatarse. Con estímulos cognitivos, sociales, emocionales y físicos, dijo, se puede extender la expectativa de vida y mantener la salud. Por eso, Acarón resaltó que se debe preguntar por los programas recreativos que ofrezca el lugar.

Además, se hizo eco de los demás expertos consultados por El Nuevo Día, en el sentido de que el hogar debe ubicar cerca de donde vive la familia de la persona, quien debe recibir un plan individualizado de cuidado que debe ser revisado cada cierto tiempo. Que se permita la participación de la familia en el centro y que los cuidadores estén capacitados, son otros aspectos a considerar, puntualizó.

“La gente (en general) se siente culpable de poner a un ser querido en un hogar, porque piensan que están dejando a esa persona (allí) para sacarla de la casa. Hay que romper con la cultura de que la gente va a esos sitios a morir. Al contrario, es vivir con dignidad”, concluyó Acarón.