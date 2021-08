El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, defendió hoy, miércoles, el proceder de la agencia en la controversia por la rehabilitación de las instalaciones recreativas del condominio Sol y Playa, en Rincón, luego que la Junta de Planificación (JP) emitiera una resolución ordenando la paralización –cese y desista– de los trabajos por la presunta ilegalidad del permiso de construcción.

Según Machargo, de la resolución de la JP “surge claramente que nunca fue, y tampoco lo es ahora”, que el DRNA es la agencia llamada a detener la construcción.

“Hemos reiterado en infinitas ocasiones que el DRNA no emite permisos de construcción, por tanto, tampoco puede revocarlos”, dijo en una declaración escrita.

Sostuvo, sin embargo, que, para los asuntos que son jurisdicción de la agencia, según los reglamentos y leyes aplicables, “hemos sido proactivos”.

Mencionó, en primer lugar, que el DRNA paralizó temporalmente la construcción en Rincón, el 20 de mayo, porque se realizaba en la faja de 20 metros colindantes con la zona marítimo terrestre, en la parte conocida como zona de separación o zona de salvamento, según el Reglamento Conjunto de Permisos que administra la JP.

El 27 de mayo, agregó, el DRNA refirió el asunto a la JP para que “asumiera jurisdicción e investigara los permisos otorgados”. Igualmente, “solicitamos que se atendiera con urgencia” la auditoría de la certificación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica, emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el 17 de diciembre de 2019.

Con ambas acciones, indicó el secretario, el DRNA perdió jurisdicción y la paralización temporal impuesta al condominio Sol y Playa quedó sin efecto, también en virtud del Reglamento Conjunto.

“Ahora, ante la impugnación de un residente del condominio de referencia al deslinde de la zona marítimo terrestre, asunto en el que sí tenemos jurisdicción, iniciamos vistas administrativas, que aún siguen su curso”, dijo. La próxima vista sobre este asunto es el 9 de agosto.

“Además, cuando una investigación de nuestro propio Departamento arrojó que podrían estar en peligro especies en peligro de extinción, tomamos las medidas cautelares ‘motu proprio’ mediante (una) orden de desistimiento para proteger el área específica en cuestionamiento”, añadió Machargo, al defender que sus medidas “han demostrado ser efectivas”, ya que, desde que se promulgaron, la tortuga carey que quedó pillada en la obra tras desovar ha anidado otras dos veces “fuera de peligro y del proyecto”.

Con relación a la orden de desistimiento, el DRNA citó una vista administrativa para el 6 de agosto.

“Ambos procesos continuarán hasta tanto las partes así lo crean conveniente. El DRNA es, además de protectora y conservadora de los recursos naturales, una agencia reguladora que se ciñe estrictamente a las leyes y reglamentos”, puntualizó el secretario.

En la resolución de la JP, se señala –entre otras cosas– que en el expediente del caso no hay comentarios ni endosos del DRNA al proyecto en Rincón. Machargo no se expresó sobre este particular.