El secretario designado del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, no acogerá en Puerto Rico las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que flexibiliza el uso de mascarillas para las personas que completaron su serie de vacunación, el tomar en consideración que en la isla se han reportado al menos 15 casos de personas vacunadas que han tenido que ser hospitalizadas luego de contraer el coronavirus.

“Yo siempre soy más restrictivo en pensamiento que los CDC. Hemos tenido evidencia de 15 casos hospitalizados con las dos dosis de vacuna, dos semanas posteriores (de haber completado su serie de vacunación). Hemos tenido casos con una dosis de vacuna, que sabemos que eso no es inmunidad, que han tenido el COVID”, sostuvo Mellado López, en un aparte con periodistas durante su vista de confirmación ante la Comisión de Nombramientos del Senado.

“Yo no creo que debamos de dejar de utilizar la mascarilla, máxime cuando tenemos un escenario donde tenemos una gran cantidad de variantes, donde ha costado trabajo enseñarle a los puertorriqueños que tienen que utilizar la mascarilla. La recomendación es mascarilla, distanciamiento físico y evitar aglomeraciones”, afirmó.

Funcionarios de los CDC anunciaron este martes que los ciudadanos completamente vacunados ya no necesitan usar mascarilla al aire libre a menos que estén entre una gran multitud, y quienes no están vacunados pueden ir sin cubrirse la cara en algunos casos también.

Los cambios en las guías de los CDC surgen en momentos en que en Puerto Rico se confirma la presencia de una séptima variante del COVID-19, la P.1, con seis casos confirmados en la isla. Aunque la variante P.1 tuvo su origen en Brasil, los primeros cuatro casos fueron detectados, el 6 de enero, en el aeropuerto de Haneda, en las afueras de Tokio, Japón, en cuatro viajeros que pasaron cuatro días en Manaus, capital del estado de Amazonas.

La variante predominante en la isla es la B.1.1.7 (variante británica), inicialmente detectada en el Reino Unido. Al momento se han detectado 145 casos con la variante británica. Mientras que la variante de Sudáfrica (B.1.351) no se ha propagado y se mantiene en un caso. La variante que sí reflejó un leve aumento fue la variante de California, indicó Salud. Unos 11 casos fueron asociados a la nueva variante B.1.429 y cinco casos fueron identificados con la B.1.427, ambas variantes californianas.

La segunda cepa con mayor exposición es la variante de Nueva York (B.1.526) con 67 casos identificados. La variante, catalogada de interés por su aumento en la transmisibilidad, ha continuado evolucionando hasta crear un linaje y un sublinaje. La B.1.526.1 se considera un linaje y un sublinaje de la B.1.526 dado que contiene dos mutaciones adicionales a las de la B.1.526. Mientras que, la variante P.2, detectada en Brasil, no se ha propagado y se mantiene en un caso identificado.

Las nuevas guías de los CDC sostienen que, completamente vacunadas o no, las personas no tienen que usar mascarillas al aire libre cuando caminan, andan en bicicleta o corren solas o con miembros de su hogar. También pueden ir sin mascarilla en pequeñas reuniones al aire libre con personas completamente vacunadas.

Hay diferencias para las personas que están completamente vacunadas y las que no lo están. Las personas no vacunadas, definidas por los CDC como aquellas que aún no han recibido ambas dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o la dosis única de Johnson & Johnson, deben usar mascarillas en las reuniones al aire libre que incluyan a otras personas no vacunadas.

Las personas completamente vacunadas no necesitan cubrirse en esas situaciones, según los CDC. No obstante, todos deben seguir usando mascarillas en eventos concurridos al aire libre, como conciertos o eventos deportivos.

“No es tiempo de hacer actividades multitudinarias, tenemos que cuidarnos y está en nosotros poder evitar que estas variantes puedan seguir propagándose”, subrayó Mellado López.