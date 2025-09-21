Miguel Romero anuncia creación de la Policía Turística para vigilar las zonas más concurridas de San Juan

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció este domingo la creación -mediante orden ejecutiva- de la Unidad de la Policía Turística, cuerpo de seguridad que inicialmente contará con 40 efectivos dedicados a prestar vigilancia en las zonas más visitadas de la capital.

“Antes, lo tenía el Estado y desapareció, lamentablemente. En algún momento, hace muchos años también, la Policía Municipal de San Juan tenía una unidad para desplegar mayor seguridad en las áreas turísticas, y desapareció, así que estamos retomando el tema”, anunció Romero, en conferencia de prensa.

La Unidad de la Policía Turística operará desde el Parque Barbosa, en la zona del Último Trolley, en Ocean Park, donde el Municipio rehabilitó un cuartel que había sufrido serios daños a causa del huracán María, en 2017. La instalación contará con un centro de monitoreo con 68 cámaras dotadas de inteligencia artificial y 10 call boxes o botones de pánico, equipo que ha sido localizado en puntos estratégicos del espacio recreativo.

“Lo que había antes ahí, antes de María, jamás se acercaba a lo mínimo que debería tener un cuartel de la Policía Municipal grande, adecuado, con todo lo que se requiere para que nuestra gente se sienta segura y, sobre todo, para que la Policía pudiese atender los eventos que ocurren en San Juan de manera más asertiva”, expuso Romero.

La jurisdicción de la zona turística, explicó, se extiende desde el Puente Dos Hermanos, en Condado, hasta los límites del área de Isla Verde, incluida toda la costa y la marginal adyacente a la avenida Baldorioty de Castro. Para reforzar el patrullaje del área, se adquirieron siete patrullas, 12 motoras, dos bicicletas y tres vehículos Can-Am.

Los agentes, asimismo, recibieron 32 horas de capacitación especializada en inglés básico, historia local, derechos humanos y trato al turista. Romero anticipó, además, que asignará un “coordinador en asuntos turísticos”, quien será el enlace con el sector hotelero, portuario y comercial.

San Juan cuenta con casi 800 efectivos, entre cadetes y policías municipales, detalló Romero. “Queremos mantener la fuerza policiaca entre 900 y 1,000 policías, distinto a los apenas 625, 640 que teníamos cuando yo llegué. Por eso es que antes era bien difícil atender necesidades de patrullaje preventivo”, expuso.

El alcalde hizo el anuncio durante la inauguración del Parque Barbosa, en el Último Trolley, remodelado a un costo de $12.4 millones. Esa cifra incluye $3.6 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), lo que equivale al 29% de la inversión, y los restantes $8.8 millones provinieron de ahorros municipales.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de la pista atlética, la instalación de nuevas gradas y “backstop” en el parque de pelota y la reconstrucción de las canchas de tenis, “pickellball” y baloncesto. Asimismo, se integraron nuevas canchas de voleibol y tenis playero, una minicancha de fútbol, un área para mascotas y la primera cancha de bici-polo en San Juan.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, inauguró las mejoras al Parque Barbosa en el Último Trolley. (Suministrada)

A esto, se suman otras mejoras, como la escarificación y asfaltado del estacionamiento, la remodelación de baños y camerinos con accesibilidad conforme a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés) y la instalación de nuevas luminarias y verjas.

El parque será sede del programa deportivo municipal, que cuenta con clínicas de béisbol, baloncesto, fútbol y tenis de campo, entre otras disciplinas. Las canchas estarán disponibles para alquiler mediante un sistema de reservas en línea a través del portal de la municipalidad sanjuan.pr

“Aquí no hay espacio para elefantes blancos. Aquí las facilidades que inauguramos para la gente de San Juan hay que mantenerlas como uno mantiene su propia casa”, expuso Romero, al indicar que el espacio tendrá un administrador.