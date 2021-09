El alcalde de San Juan, Miguel Romero, defendió este domingo la nueva legislación municipal que impulsa que establecería un nuevo horario de cierre, clausura de calles para impedir el tránsito, aumento de tarifas de arrendamiento, multas a comerciantes y otras medidas en el área de la Placita de Santurce.

Esa medida municipal está aún bajo vistas públicas, pero la semana pasada un grupo de placeros, encabezados por el presidente de la Asociación de Comerciantes de La Placita de Santurce en San Juan, José Silva, catalogó como discriminatoria la iniciativa del ayuntamiento.

“Hay kioskos en la placita que pagan $135 mensuales. No pagan agua. No pagan luz. No pagan mantenimiento. No pagan seguridad y allí la cantidad de desperdicios que se generan es increíble. La cantidad de policías municipal (que hay). A veces desde 16 hasta 48 policías que, en lugar de estar en las comunidades dando patrullaje, tienen que estar allí. Pues mire, hay que establecer unos controles”, dijo Romero.

PUBLICIDAD

“La intención es hacer algo balanceado. Sabe lo que dice el proyecto de ordenanza con toda la basura que se genera allí, que se pague una contribución mensual de $20”, agregó.

La ordenanza municipal propuesta establece que el horario de cierre de los negocios sería a las 2:00 de la madrugada y aumentaría el costo del alquiler, hasta $500 mensuales, para los negocios ubicados en las esquinas y del anexo. Romero aclaró que los placeros del interior de la placita no tendrán aumentos en el alquiler.

“De 22 kioskos que hay allí, 20 no tienen contratos. Eso es propiedad pública. Había dos opciones: uno promueve un ajuste gradual leve o uno tiene que hacer como dicta o hace el gobierno, que al alquilar un local, se lo cobran por tasación”, explicó el alcalde.

Agregó que también hallaron rentas atrasadas.

“Uno tiene que establecer orden. El orden comienza en la relación del gobierno y los ciudadanos. Los bienes municipales no son de mi propiedad. Eso no es para hacer un negocio de boca. Eso requiere rigor”, apuntó.

La ordenanza municipal surgió luego de que se registraran disturbios en la Placita de Santurce, particularmente una reyerta entre turistas ante la mirada de la gente, incluyendo policías municipales. El asunto aún sigue bajo investigación, dijo Romero.

“Yo no tengo el oráculo de la verdad. Nunca he pretendido tenerlo, pero hay una realidad, el consumo de bebidas alcohólicas está atado a muchos de estos problemas de las peleas que ves allí en la placita, de los revoluces que se forman”, señaló.

El alcalde aseguró que no firmará nada sin que sea evaluado y haya ido a vistas públicas.

“Queremos hacer algo balanceado, razonable”, concluyó.