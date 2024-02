Miguel Romero defiende proceder del Municipio de San Juan pese a postura “irrazonable y arbitraria” en subasta

Luego de que el Tribunal de Apelaciones determinara que el Municipio de San Juan actuó de manera “irrazonable y arbitraria” al otorgar un contrato a un licitador sin experiencia, el alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo , defendió este martes el proceder de su administración y recalcó que no hubo argumentos político partidistas para la impugnación de la subasta adjudicada.

“El recurso que se presentó contra el Municipio no tiene ni una sola alegación de carácter político partidista. (...) Si el Municipio entiende que debe solicitar la revisión de la misma, lo hace, y si entiende que no, pues no lo hace”, respondió el primer ejecutivo municipal, en un aparte con El Nuevo Día, en la Plaza del Mercado de Río Piedras.