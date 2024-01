El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, defendió este jueves sus revelaciones sobre las ganancias de varios comerciantes que se quejaron del Código de Orden Público e insistió en que no violó el Código Municipal al dar detalles de los recaudos municipales del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) de varios negocios que alegaron tener pérdidas desde que se puso en vigor el reglamento el pasado 9 de noviembre.

“Lo que está prohibido (bajo el Código Municipal) es divulgar información que el contribuyente haya colocado en cifras específicas, como por ejemplo cuál fue el número específico del volumen de sus ingresos y eso no se ha hecho”, expresó Romero Lugo en conferencia de prensa sobre el plan de seguridad de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

La reacción del primer ejecutivo municipal surgió ante señalamientos de su contrincante para la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, quien, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que Romero Lugo presuntamente había violado el Artículo 7.247 del Código Municipal por divulgar “información de las planillas que el comerciante radica ante el Municipio”.

“Si la mentira se repite, pues entonces algunos lo van a creer. De verdad, con relación a esa persona (Natal Albelo), el que no compone nada, no aporta nada, ya yo aprendí que no se le hace caso”, abundó alcalde novoprogresista.

Mientras, en declaraciones escritas, el coordinador del MVC y candidato a la alcaldía de San Juan por la alianza entre MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), expresó que “Miguel Romero no solo persigue a los opositores del Código con los recursos del Municipio, sino que también utiliza información privilegiada y confidencial en manos del Municipio para ir en contra de quienes se atreven a levantar su voz. Si hace esto contra comerciantes con recursos económicos para defenderse, imagínense de lo que sería capaz contra el sanjuanero de a pie”.

El Nuevo Día reseñó, el martes, varias denuncias de comerciantes sobre las pérdidas que habían tenido desde la implementación del Código de Orden Público.

Por su parte, el alcalde reaccionó, tanto el miércoles, como el jueves, a las críticas, insistiendo en que los ingresos del IVU han aumentado en los comercios que compartieron sus denuncias con este diario. “El que reportó pérdida de 64%, ha tenido el doble de los ingresos. Fui enfático en decir que no quería entrar en número específico”, dijo Romero Lugo.

“El negocio es el que está hablando de sus ganancias. Y si la información no es cierta, nuestro deber, dentro de los linderos que establece la ley, es corregirlo”, expuso.

Asimismo, recalcó que no tiene “ninguna animosidad con nadie, con ningún comerciante; al contrario, estamos bien sensitivos a cualquier impacto que pueda tener el Código en lo que es el desarrollo económico e impacto económico particular en los negocios”.