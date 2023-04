La recurrencia de malos olores en la escuela elemental Rafael Rivera Otero, en San Juan, ya ha forzado la suspensión de tres días de clases en el pasado mes y ha provocado que un puñado de estudiantes y una maestra reciban atención médica, pero las autoridades escolares han sido incapaces de identificar la fuente de la pestilencia, que se ha temido responda a una fuga de gas en el plantel.

“Nosotros tenemos un hospital al frente (Hospital Metropolitano), pero (los olores) no provienen del hospital. No han podido identificar de dónde salen los olores. Hoy es la tercera ocasión que nos enfrentamos a olores de escapes de gas. En las primeras dos ocasiones tuvimos personal y estudiantes que tuvieron que ir al hospital en ambulancia. En esta ocasión, el olor empezó temprano, así que no se recibieron estudiantes”, expresó Lydimar Garriga, trabajadora social y portavoz de los docentes de la Rafael Rivera Otero.

Los olores a gas, explicó Garriga, también se percibieron el 24 de marzo y el 5 de abril, fechas en que se tuvo que despachar a los estudiantes a sus casas. “Hay unos salones que el olor llega más fuerte que a otros. En las dos ocasiones previas, ha sido particularmente el salón de primer grado. Hay un estudiante que en las dos ocasiones se fue en ambulancia al hospital pediátrico. En la primera ocasión hubo como tres estudiantes más que requirieron servicio de paramédicos, y en la segunda, se fueron al hospital tres estudiantes y una maestra. Hoy hubo maestras que tuvieron que retirarse bien temprano porque no se sentían bien”, dijo la portavoz.

Tanto el 24 de marzo como el 5 de abril, a la escuela acudió personal de Bomberos y del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres pero, más allá de descartar que la pestilencia surgiera del hospital, fue imposible detectar la fuente del olor a gas. Garriga indicó que el olor parece limitarse al plantel escolar, pues vecinos de la comunidad de Las Lomas no han reportado sentirse afectados.

El director de Operaciones de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Francisco Cruz Rivera, indicó que, desde que comenzaron los reportes de mal olor, se han vaciado las trampas de grasa del comedor escolar en múltiples ocasiones, gestión que se repitió hoy, viernes.

La Autoridad Escolar de Alimentos envió un técnico hoy para “verificar todas las estufas, todo lo que usa gas dentro del comedor, para asegurarse que no tuviera ningún escape. Adicional a eso, se coordinó con la compañía de gas para que vaya a hacer pruebas de presión en las tuberías y verificar que el tanque de gas no tenga ningún ‘liqueo’”, sostuvo Cruz Rivera.

Sin embargo, luego de que se completaran las pruebas, el portavoz del Departamento de Educación Alexis Ramos aseguró que no se encontró alguna posible fuga de gas, por lo que se determinó que el plantel está apto para recibir estudiantes y empleados a partir del lunes.

“Se va a estar monitoreando todo el tiempo”, dijo el oficial de prensa.

Por su parte, el director regional del Departamento de Educación, Jorge Santiago Ramos, afirmó que la decisión de suspender las labores lectivas se trató de una medida “preventiva”.

“Enviamos a los estudiantes de manera preventiva a sus casas porque primero hay que garantizar la salud de todos los que están ahí. Durante el día estamos haciendo las gestiones con Comedores y verificando el plan de manejo de emergencias para verificar que se puedan retomar las clases de manera segura”, afirmó Santiago Ramos.

Garriga, no obstante, exigió mayor atención a las condiciones de planta física en la escuela, que tiene una matrícula de aproximadamente 160 estudiantes y 35 empleados.

“Nuestro reclamo es que el mantenimiento de la planta física es un abandono sistemático del gobierno. El Departamento de Educación es la agencia que más fondos recibe en este país, así que lo justo sería que atiendan las plantas físicas de nuestras escuelas para que estas situaciones no ocurran. Esto es falta de mantenimiento y está fuera de las manos de nosotros como personal y, por supuesto, fuera de las manos de nuestros estudiantes y sus familias”, expresó Garriga, que señaló que problemas con los servicios de luz y agua también han impactado el tiempo lectivo del plantel.