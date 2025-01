Apoyo crucial a desventajados

RPPR identificó que las comunidades que más necesitan los recursos son las que menos capacidad tienen para competir por los fondos. “Y la razón es que siempre esas competencias tienen unos requisitos técnicos de datos, de información, a la cual normalmente las comunidades más marginalizadas de bajos ingresos no tienen acceso, porque no pueden pagar los consultores o porque no tienen el peritaje dentro de sus propias organizaciones”, señaló la directora ejecutiva.