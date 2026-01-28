Nace el bebé de Pablo José Hernández y Mónica Pascual

Vicente Rafael Hernández Pascual, el primogénito del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, y su esposa, la abogada Mónica Pascual, nació este miércoles, en San Juan, y tanto la madre como el recién nacido permanecen en buen estado de salud.

“Mónica y yo estamos sumamente emocionados con el cambio y la esperanza que ha llegado a nuestras vidas. Agradecemos todas las oraciones y el apoyo que hemos recibido de los doctores, enfermeros, familiares y amigos durante este proceso”, indicó Hernández Rivera, también presidente del Partido Popular Democrático, en un comunicado.

Por su parte, Pascual manifestó: “No hay palabras para describir la emoción de tenerlo en mis brazos. Estamos llenos de amor, de gratitud, y muy ilusionados por lo que viene”.

El bebé –que lleva los nombres de sus abuelos materno y paterno, Adrián Vicente Mercado y Rafael Hernández Colón, respectivamente– estaba previsto para nacer el domingo, 25 de enero, pero los últimos días el comisionado residente comentó que podría atrasarse. Nació a las 9:17 a.m., se informó.

Tanto Hernández Rivera como Pascual agradecieron las muestras de cariño recibidas, y solicitaron espacio para disfrutar en privado esta nueva etapa.

El comisionado residente informó que se tomará tres semanas de licencia de paternidad en Puerto Rico, y que durante ese periodo trabajará desde su hogar y oficina de distrito.

“El comisionado residente dedicará este tiempo a estar con su familia”, se indicó en el parte de prensa, que precisa que sus oficinas en Washington D.C. y en Caguas permanecerán abiertas y operando.

En una entrevista con El Nuevo Día en diciembre, tanto Hernández Rivera como Pascual manifestaron estar ansioso con la pronta llegada de su primogénito.

Hernández Rivera había adelantado que permanecería en la isla después del 15 de enero porque no quería perderse el nacimiento de su hijo. Además, habían acordado que Pascual se mantendría junto al infante en Puerto Rico en esta primera etapa, y el comisionado viajaría a menudo a la capital federal para así contar con la ayuda de familiares cercanos.