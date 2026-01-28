Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nace el bebé de Pablo José Hernández y Mónica Pascual

Vicente Rafael Hernández Pascual nació a las 9:17 a.m. en San Juan

28 de enero de 2026 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y su esposa, Mónica Pascual estaban ansiosos, en diciembre, por ver a su bebé. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Vicente Rafael Hernández Pascual, el primogénito del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, y su esposa, la abogada Mónica Pascual, nació este miércoles, en San Juan, y tanto la madre como el recién nacido permanecen en buen estado de salud.

RELACIONADAS

Mónica y yo estamos sumamente emocionados con el cambio y la esperanza que ha llegado a nuestras vidas. Agradecemos todas las oraciones y el apoyo que hemos recibido de los doctores, enfermeros, familiares y amigos durante este proceso”, indicó Hernández Rivera, también presidente del Partido Popular Democrático, en un comunicado.

Por su parte, Pascual manifestó: “No hay palabras para describir la emoción de tenerlo en mis brazos. Estamos llenos de amor, de gratitud, y muy ilusionados por lo que viene”.

El bebé –que lleva los nombres de sus abuelos materno y paterno, Adrián Vicente Mercado y Rafael Hernández Colón, respectivamente– estaba previsto para nacer el domingo, 25 de enero, pero los últimos días el comisionado residente comentó que podría atrasarse. Nació a las 9:17 a.m., se informó.

Tanto Hernández Rivera como Pascual agradecieron las muestras de cariño recibidas, y solicitaron espacio para disfrutar en privado esta nueva etapa.

El comisionado residente informó que se tomará tres semanas de licencia de paternidad en Puerto Rico, y que durante ese periodo trabajará desde su hogar y oficina de distrito.

“El comisionado residente dedicará este tiempo a estar con su familia”, se indicó en el parte de prensa, que precisa que sus oficinas en Washington D.C. y en Caguas permanecerán abiertas y operando.

En una entrevista con El Nuevo Día en diciembre, tanto Hernández Rivera como Pascual manifestaron estar ansioso con la pronta llegada de su primogénito.

Hernández Rivera había adelantado que permanecería en la isla después del 15 de enero porque no quería perderse el nacimiento de su hijo. Además, habían acordado que Pascual se mantendría junto al infante en Puerto Rico en esta primera etapa, y el comisionado viajaría a menudo a la capital federal para así contar con la ayuda de familiares cercanos.

Tanto para la familia de Hernández Rivera como para la de Pascual, Vicente Rafael es el primer nieto.

Tags
Pablo José Hernández RiveraPPDWashington D. C.Bebés
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: