Nacerá en Puerto Rico el bebé de Pablo José Hernández

COAMO - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, y su esposa, Mónica Teresa Pascual, esperan la llegada de su bebé Vicente Rafael Hernández Pascual en enero próximo, y nacerá en un hospital de Puerto Rico.

Así lo confirmó este domingo Hernández Rivera al ser cuestionado sobre el alumbramiento de su primogénito tras culminar la Asamblea de Reglamento que realizó el Partido Popular Democrático (PPD), en Coamo.

“El bebé va a nacer en Puerto Rico porque es donde tenemos a toda nuestra familia para que nos den el apoyo que necesitamos”, manifestó el líder de la Pava.

Acto seguido, Hernández Rivera sonrió y reveló una anécdota sobre su nacimiento.

“Cuando yo nací... yo nací en Río Piedras, y era nuevo que se registrara (el infante) para el Registro Demográfico dentro del mismo hospital, y mi papá (José Alfredo Hernández Mayoral) sintió la tentación de falsificar mi certificado de nacimiento y poner que nací en Ponce, pero como era dentro del mismo hospital, no se atrevió”, relató en tono de broma.

Y es que la familia del comisionado residente en Washington es oriunda de la Ciudad Señorial.

Hernández Rivera reveló a El Nuevo Día, la semana pasada, que el nombre del bebé honra al abuelo materno y al paterno.