28 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nacerá en Puerto Rico el bebé de Pablo José Hernández

El comisionado residente en Washington contó, además, una anécdota relacionada con su nacimiento

28 de septiembre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, y su esposa, Mónica Teresa Pascual, esperan a su primer bebé que debe nacer en enero próximo. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

COAMO - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, y su esposa, Mónica Teresa Pascual, esperan la llegada de su bebé Vicente Rafael Hernández Pascual en enero próximo, y nacerá en un hospital de Puerto Rico.

Así lo confirmó este domingo Hernández Rivera al ser cuestionado sobre el alumbramiento de su primogénito tras culminar la Asamblea de Reglamento que realizó el Partido Popular Democrático (PPD), en Coamo.

“El bebé va a nacer en Puerto Rico porque es donde tenemos a toda nuestra familia para que nos den el apoyo que necesitamos”, manifestó el líder de la Pava.

Acto seguido, Hernández Rivera sonrió y reveló una anécdota sobre su nacimiento.

“Cuando yo nací... yo nací en Río Piedras, y era nuevo que se registrara (el infante) para el Registro Demográfico dentro del mismo hospital, y mi papá (José Alfredo Hernández Mayoral) sintió la tentación de falsificar mi certificado de nacimiento y poner que nací en Ponce, pero como era dentro del mismo hospital, no se atrevió”, relató en tono de broma.

Y es que la familia del comisionado residente en Washington es oriunda de la Ciudad Señorial.

Hernández Rivera reveló a El Nuevo Día, la semana pasada, que el nombre del bebé honra al abuelo materno y al paterno.

Precisó, entonces, que su esposa insistió en el nombre. Pero no quiso mencionar las segundas opciones de nombre que estaban sobre la mesa porque, si viene un segundo bebé, dijo, el matrimonio no desea que el niño o niña sepa que fue bautizado con un nombre que fue segunda alternativa.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
