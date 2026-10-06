¿Necesitas hacer gestiones para recibir el PAN? Anuncian eventos para residentes de San Juan y Guaynabo

Residentes en los municipios de San Juan y Guaynabo tendrán la oportunidad de realizar gestiones pendientes relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional (PNP) -tanto participantes activos como aquellos que necesiten presentar solicitudes nuevas- en dos días de “jornada especial” que se llevarán a cabo en el coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey.

El Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) anunciaron que los eventos se llevarán a cabo el sábado, 17 y domingo, 18 de octubre.

“Queremos ofrecer alternativas concretas que permitan atender más participantes y adelantar los casos que actualmente están en espera. Estas jornadas nos permiten ampliar nuestra capacidad de servicio y continuar trabajando para reducir los tiempos de atención”, sostuvo la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, mediante un comunicado de prensa.

Los llamados “impactos” se realizarán “exclusivamente” para residentes en San Juan y Guaynabo, pues es la región “con mayor número de personas en necesidad de completar procesos de recertificación, presentar solicitudes nuevas, realizar gestiones relacionadas con sus beneficios, entre otras”, informaron las agencias.

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Adsef estimó que, en esta movilización fuera de sus oficinas, podrían atender unos 800 casos cada día.

Aquellos que necesiten realizar trámites para el PAN, deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación del encargado del núcleo de servicio y del representante autorizado, cuando aplique.

Seguro Social de todos los miembros de la composición familiar.

Certificado de nacimiento de los miembros de la composición familiar

Evidencia de ingresos: certificaciones de beneficios de Seguro Social, pensiones de retiro estatales o federales, pensión alimentaria, compensación por desempleo u otras fuentes de ingreso. En caso de ingresos por salario, deberán presentar los cuatro talonarios de pago más recientes o constancia de cualquier otro ingreso que posea el núcleo de servicio.

Estados bancarios de todas las cuentas que posea el núcleo de servicio

Documentos relacionados con gastos que puedan ser considerados o deducibles, incluyendo recibos por gastos de cuido infantil, gastos médicos y otros gastos aplicables.

Si aplica, evidencia relacionada con embarazo, discapacidad u otras situaciones especiales pertinentes al caso.

Evidencia de escolaridad para menores de 5 a 17 años

Roig Fuertes además informó que se estará estableciendo una oficina satélite, la cual se dedicará solamente al procesamiento interno de casos pendientes, recertificaciones, evaluaciones y gestiones relacionadas con citas del PAN.

Mediante comunicado de prensa, no se precisó dónde o que áreas servirá la oficina satélite.