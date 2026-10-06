Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
6 de octubre de 2026
81°Lluvias aisladas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Necesitas hacer gestiones para recibir el PAN? Anuncian eventos para residentes de San Juan y Guaynabo

Adsef y el Departamento de la Familia indicaron que son parte de una estrategia para acelerar trámites

6 de octubre de 2026 - 7:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adsef estimó que, en esta movilización fuera de sus oficinas, podrían atender unos 800 casos cada día. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Residentes en los municipios de San Juan y Guaynabo tendrán la oportunidad de realizar gestiones pendientes relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional (PNP) -tanto participantes activos como aquellos que necesiten presentar solicitudes nuevas- en dos días de “jornada especial” que se llevarán a cabo en el coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey.

RELACIONADAS

El Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) anunciaron que los eventos se llevarán a cabo el sábado, 17 y domingo, 18 de octubre.

“Queremos ofrecer alternativas concretas que permitan atender más participantes y adelantar los casos que actualmente están en espera. Estas jornadas nos permiten ampliar nuestra capacidad de servicio y continuar trabajando para reducir los tiempos de atención”, sostuvo la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, mediante un comunicado de prensa.

Los llamados “impactos” se realizarán “exclusivamente” para residentes en San Juan y Guaynabo, pues es la región “con mayor número de personas en necesidad de completar procesos de recertificación, presentar solicitudes nuevas, realizar gestiones relacionadas con sus beneficios, entre otras”, informaron las agencias.

Adsef estimó que, en esta movilización fuera de sus oficinas, podrían atender unos 800 casos cada día.

Aquellos que necesiten realizar trámites para el PAN, deberán presentar los siguientes documentos:

  • Identificación del encargado del núcleo de servicio y del representante autorizado, cuando aplique.
  • Seguro Social de todos los miembros de la composición familiar.
  • Certificado de nacimiento de los miembros de la composición familiar
  • Evidencia de ingresos: certificaciones de beneficios de Seguro Social, pensiones de retiro estatales o federales, pensión alimentaria, compensación por desempleo u otras fuentes de ingreso. En caso de ingresos por salario, deberán presentar los cuatro talonarios de pago más recientes o constancia de cualquier otro ingreso que posea el núcleo de servicio.
  • Estados bancarios de todas las cuentas que posea el núcleo de servicio
  • Documentos relacionados con gastos que puedan ser considerados o deducibles, incluyendo recibos por gastos de cuido infantil, gastos médicos y otros gastos aplicables.
  • Si aplica, evidencia relacionada con embarazo, discapacidad u otras situaciones especiales pertinentes al caso.
  • Evidencia de escolaridad para menores de 5 a 17 años

Roig Fuertes además informó que se estará estableciendo una oficina satélite, la cual se dedicará solamente al procesamiento interno de casos pendientes, recertificaciones, evaluaciones y gestiones relacionadas con citas del PAN.

Mediante comunicado de prensa, no se precisó dónde o que áreas servirá la oficina satélite.

“Esta oficina satélite nos permitirá concentrar recursos y personal en la atención de los casos pendientes, sin añadir presión adicional a nuestras oficinas locales. La meta es adelantar procesos, reducir el tiempo de espera y lograr que cada vez más participantes puedan ver atendidas sus gestiones con mayor rapidez”, sostuvo Roig Fuertes.

Tags
AdsefPrograma de Asistencia Nutricional (PAN)GuaynaboSan JuanBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: