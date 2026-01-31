“No es una cosa alarmante”: Víctor Ramos asegura hay estabilidad en contagios de influenza tras Fiestas de la Calle San Sebastián

Las Fiestas de la Calle San Sebastián, celebradas hace dos fines de semana, no causaron el despunte de diagnósticos de influenza que se había pronosticado, aseguró este sábado el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, al destacar que el ritmo de vacunación se ha acelerado desde que se decretó una epidemia ante la constante tasa elevada de contagios del virus.

“La gente está respondiendo desde el día uno que dijimos que estaba aumentando el número de casos, así que estamos muy contentos con la respuesta de la ciudadanía a lo que se está haciendo. El martes, sale el próximo informe, pero, aunque seguimos alto, preliminarmente, el efecto de (las Fiestas de) la Calle San Sebastián no es una cosa alarmante como uno podía haber pensado”, reveló Ramos Otero en torno al panorama de cara al reporte que cubrirá del 18 al 24 de enero, período inmediatamente posterior al concurrido evento, donde se estimaron asistencias diarias de cientos de miles de personas.

PUBLICIDAD

El martes pasado, el Departamento de Salud y la gobernadora Jenniffer González decretaron, respectivamente, una epidemia y un estado de emergencia por los niveles de transmisión de la influenza, luego de que el informe de vigilancia arrojara 3,131 nuevos contagios en la semana del 11 al 17 de enero. El período representó la sexta semana consecutiva de diagnósticos por encima de los umbrales establecidos, lo que hizo a Puerto Rico elegible para recibir fondos adicionales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Este sábado, Ramos Otero, mientras visitaba un evento de inoculación establecido en el centro comercial Plaza Las Américas, indicó que Salud ya había incrementado su inventario de vacunas disponibles con fondos que anticipa que, posteriormente, sean reembolsados por el gobierno federal.

Aseguró que la agencia, igualmente, ha reforzado sus campañas educativas y el personal encargado del monitoreo del virus.

El secretario Víctor Ramos Otero precisó que el Departamento de Salud ha adquirido más vacunas, “kits” de prevención y reclutado personal. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Mandamos a comprar más vacunas y los ‘kits’ de prevención que van a tener pruebas rápidas y equipo de protección personal. Hemos reclutado más personas para fortalecer el sistema de vigilancia porque no es lo mismo monitorear 500 o 600 casos que sobre 3,000 a la semana. Monitoreamos diariamente cómo están las hospitalizaciones; tenemos espacio, (pero) hay algunos hospitales que están bastante llenos y otros no. La idea, como dijimos desde el principio, es que la queremos terminar (declaración de epidemia) lo más pronto posible”, señaló el galeno.

Desde el jueves y hasta mañana, domingo, a partir de una colaboración entre Salud y proveedores privados, se inauguraron espacios de vacunación en cuatro centros comerciales. Además de Plaza Las Américas, las personas pueden inocularse en Plaza del Caribe, en Ponce; Plaza Centro, en Caguas; y Santa Rosa Mall, en Bayamón.

PUBLICIDAD

Según Ramos Otero, en lo que va de semana, se han vacunado aproximadamente 17,000 personas adicionales, superando las cifras de 12,000 a 13,000 de las dos semanas previas.

“Estamos muy contentos con los niveles de vacunación. (…) Tenemos a nuestro proveedor privado que pone las vacunas a la gente que tiene plan médico y el Departamento de Salud, con las vacunas que se liberaron ahora con la epidemia, estamos (vacunando) a la gente que no tiene plan médico”, precisó.

El tablero digital de Salud precisa que, desde el inicio de la actual temporada de influenza, el 29 de junio de 2025, hasta el pasado 19 de enero, se habían registrado 42,834 casos del virus. Las muertes asociadas a la enfermedad, dijo Ramos Otero, totalizan 128, de las cuales solo cinco fueron de personas inmunizadas.

Además, otros 12 decesos permanecen bajo investigación.

Según Salud, 313,334 personas –alrededor del 10% de la población– ha recibido la vacuna de temporada.