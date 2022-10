A partir de mañana, las personas con problemas de audición podrán comprar audífonos sin receta en farmacias y tiendas de equipos electrónicos a precios accesibles, lo que aumenta el acceso a servicios de salud.

El cambio responde a las nuevas regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) que entrarán en vigor ahora, pero que fueron anunciadas en agosto pasado. De hecho, la apertura de ese mercado se planifica desde 2017, cuando el Congreso le dio tres años a la FDA para que desarrollara las nuevas guías, y a la agencia le tomó dos años adicionales.

Actualmente, las farmacias venden unos audífonos que se adquieren sin receta, pero la nueva regulación permitirá que el equipo disponible sea de alta calidad, nivel que comparará con el que se autoriza mediante prescripción médica. Se anticipa que las personas podrán comprar los audífonos y regular los niveles de audición que necesiten mediante aplicaciones tecnológicas, aunque todavía hay poca información sobre el funcionamiento.

Además, el precio será mucho menor que el de los audífonos recetados, que pueden ascender a $4,000 o $5,000. Los audífonos que se venderán en el mostrador -over the counter (OTC)- podrían tener un costo de entre $200 a $3,000, informó The New York Times, haciendo referencia a información de la cadena Best Buy, que abrirá más de 300 centros de audición en Estados Unidos a finales de este mes.

En las tiendas de Best Buy, los clientes podrán utilizar un programa virtual para hacerse una evaluación auditiva y escoger entre nueve marcas de audífonos de venta OTC, con la ayuda de empleados que serán capacitados previamente, indicó el periódico neoyorquino.

Otras reconocidas empresas también entrarán en ese mercado, como Sony, que hizo un acuerdo con WS Audiology Denmark, y Bose Corporation, que se unió a Lexie Hearing, para desarrollar audífonos de alta calidad que se venderán sin receta a un precio de $900 aproximadamente, divulgó The New York Times. Eventualmente, con el aumento en la competencia, se anticipa que los precios podrían disminuir.

Estas reglas suponen un nuevo escenario, tanto para los consumidores como para los proveedores de servicios de salud.

Actualmente, una persona con problemas de audición, idealmente, debe visitar a un otorrinolaringólogo para que dicho especialista lo evalúe y determine qué factores provocan la pérdida de audición y qué tipo de intervención se requiere. Si entiende que el problema se puede solucionar utilizando audífonos, el médico lo refiere a un especialista en audiología, que hace un examen para determinar el tipo de pérdida auditiva, si hay que prescribir audífonos, si es uno o son dos y qué tipo de equipo es el más adecuado.

Con la venta de audífonos sin receta, las personas podrían ir al otorrinolaringólogo para evaluación y, luego, comprar el equipo, que ellos mismos podrán regular según su necesidad. Expertos consultados dijeron, sin embargo, que todavía no está claro cómo sería ese proceso de evaluación médica y compra de equipo y que no será hasta que comience la venta y el consumidor adquiera los audífonos que se verán las situaciones que habrá que ajustar.

La apertura de ese mercado beneficia a millones de personas, pues se estima que, en Estados Unidos, un tercio de las personas de 60 a 69 años tiene pérdida moderada de audición, 50% de los ciudadanos de 70 a 79 años y tres cuartas partes de los adultos de 80 años o más. Médicos consultados confirmaron que muchos adultos mayores en Puerto Rico siguen ese patrón y revelaron, además, que algunos planes médicos no cubren el costo de audífonos.

Menos audición por la edad

Existen diversos factores por los cuales se pierde audición y uno de ellos es la edad. “Con la vejez, se pierde un poco de audición, pero si la persona está en un ambiente propicio entiende (lo que se habla). Sin embargo, si está en un lugar con mucho ruido se le hace difícil distinguir o entender algunas palabras. No necesariamente es sordera. Eso puede ocurrir por diferentes razones y no todas se resuelven con audífonos”, explicó el doctor Harry Mercado, médico de familia.

La pérdida de audición es uno de los trastornos que más afectan a los adultos mayores porque con el envejecimiento las estructuras del oído se degeneran. Por lo general, la pérdida de audición por edad ocurre en ambos oídos y, como la degeneración es gradual, las personas no siempre se dan cuenta de que su capacidad para oír se ha reducido, según el Instituto Nacional Sordera y otros Trastornos de Comunicación, de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés).

La dificultad para escuchar afecta la calidad de vida de las personas, pues puede provocar depresión y sentimientos de aislamiento por sentirse excluidas socialmente porque se les hace difícil entender y seguir conversaciones, comprender los consejos de un médico, hablar por teléfono o disfrutar de la música, una película o un espectáculo, entre otras actividades. La pérdida de audición también está asociada al deterioro y la disminución cognitiva.

Según Mayo Clinic, otros factores que pueden dañar el oído interno o que pueden llevar a la pérdida de los vellos y de las células nerviosas en el oído interno son los siguientes:

Ruidos fuertes. La exposición a sonidos fuertes puede dañar las células del oído interno. El daño puede aparecer con la exposición prolongada a sonidos fuertes o por un estallido breve, por ejemplo, un disparo de arma de fuego.

Factores hereditarios. Es posible que la composición genética haga más vulnerable al daño en el oído por ruidos o al deterioro por envejecimiento.

Ruidos laborales. Los empleos en los que los ruidos fuertes son parte habitual del entorno laboral, por ejemplo, las tareas agrícolas, la construcción o el trabajo en una fábrica, pueden causar daño dentro del oído.

Deportes recreativos. La exposición a ruidos explosivos, como las armas de fuego y las turbinas de un avión, pueden causar pérdida inmediata y permanente de la audición. Otras actividades recreativas con niveles de ruido peligrosamente altos comprenden el uso de motoras, la carpintería o escuchar música fuerte.

Algunos medicamentos. Los medicamentos como el antibiótico gentamicina, sildenafilo (Viagra) y algunos de quimioterapia pueden dañar el oído interno. Si la persona toma dosis muy altas de aspirina, de otros analgésicos, de medicamentos antipalúdicos o de diuréticos del asa para tratar los edemas, se pueden producir efectos temporales en la audición, como zumbidos en los oídos (tinnitus) o pérdida de la audición.

Algunas enfermedades. Las enfermedades que causan fiebre alta, como meningitis, pueden dañar la cóclea.