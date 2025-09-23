Oficina del Contralor allana alcaldía de Cataño

Personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) lleva a cabo un allanamiento en la mañana de este martes en la alcaldía de Cataño.

El Nuevo Día supo que los oficiales llegaron antes de media mañana en dos vehículos oficiales de la Oficina del Contralor.

Tan pronto los funcionarios ingresaron a la alcaldía y anunciaron el allanamiento, la mayoría de los empleados fueron desalojados de la Casa Alcaldía, según personas que presenciaron la intervención.

De acuerdo con el relato, los representantes de la Contraloría ingresaron a varias oficinas incluyendo la del alcalde, Julio Alicea Vasallo, donde estarían revisando documentos y computadoras.

Mientras tanto, personal de seguridad custodiaba e impedía el acceso público al interior de la alcaldía.

Un oficial vigilaba el área del vestíbulo. (Alex Figueroa Cancel)

Poco después de que trascendiera la información sobre el allanamiento, Alicea Vasallo llegó a la sede del ayuntamiento y aseguró que se expresaría ante los medios en cuanto verificara la situación en su oficina.

PUBLICIDAD

“Voy a hacer expresiones. Nunca me he escondido de la prensa. Quiero que me den la oportunidad de llegar a ia oficina y verificar qué es lo que está pasando y voy a contestar todas las preguntas”, expresó el líder municipal.