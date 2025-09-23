Opinión
23 de septiembre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Oficina del Contralor allana alcaldía de Cataño

Ingresaron a varias oficinas, incluyendo la del alcalde, donde estarían revisando documentos y computadoras

23 de septiembre de 2025 - 10:22 AM

Updated At

Actualizado el 23 de septiembre de 2025 - 10:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde Julio Alicea Vasallo hizo breves expresiones luego de que personal de la Oficina del Contralor llegara hasta la alcaldía. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Por

Personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) lleva a cabo un allanamiento en la mañana de este martes en la alcaldía de Cataño.

RELACIONADAS

El Nuevo Día supo que los oficiales llegaron antes de media mañana en dos vehículos oficiales de la Oficina del Contralor.

Tan pronto los funcionarios ingresaron a la alcaldía y anunciaron el allanamiento, la mayoría de los empleados fueron desalojados de la Casa Alcaldía, según personas que presenciaron la intervención.

De acuerdo con el relato, los representantes de la Contraloría ingresaron a varias oficinas incluyendo la del alcalde, Julio Alicea Vasallo, donde estarían revisando documentos y computadoras.

Mientras tanto, personal de seguridad custodiaba e impedía el acceso público al interior de la alcaldía.

Un oficial vigilaba el área del vestíbulo.
Un oficial vigilaba el área del vestíbulo. (Alex Figueroa Cancel)

Poco después de que trascendiera la información sobre el allanamiento, Alicea Vasallo llegó a la sede del ayuntamiento y aseguró que se expresaría ante los medios en cuanto verificara la situación en su oficina.

“Voy a hacer expresiones. Nunca me he escondido de la prensa. Quiero que me den la oportunidad de llegar a ia oficina y verificar qué es lo que está pasando y voy a contestar todas las preguntas”, expresó el líder municipal.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de la noticia.

Tags
Breaking NewsOficina del Contralor ElectoralCatañoJulio Alicea Vasallo
