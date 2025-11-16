Pasó tres décadas preso y ahora ganó una elección en Nueva Orleans: aquí la sorprendente historia

NUEVA ORLEANS - Un hombre de Nueva Orleans que pasó tres décadas en prisión antes de que se anulara su condena por asesinato ganó la elección el sábado para servir como jefe de registro de los tribunales penales de la ciudad, a pesar de que el estado cuestiona su pasado.

El recién elegido secretario del tribunal penal de la ciudad, Calvin Duncan, luchó durante décadas para limpiar su nombre tras ser condenado por llevar a cabo un tiroteo mortal en 1981. Duncan, demócrata, descubrió más tarde pruebas de que los agentes de policía mintieron en el juicio, y un juez anuló su condena en 2021.

Duncan ganó con el 68% de los votos, según los resultados no oficiales de la oficina del Secretario de Estado de Luisiana.

Duncan figura en el Registro Nacional de Exonerados.

Pero su oponente, el demócrata Darren Lombard, afirmó en debates televisados, anuncios y apariciones en los medios de comunicación que Duncan era culpable del delito. La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, también negó la inocencia de Duncan, a pesar de que más de 160 profesionales del derecho declararon lo contrario en una carta pública.

“Los hechos, la ley y la historia procesal son claros: Calvin Duncan fue condenado injustamente, ha demostrado su inocencia y ahora está totalmente exonerado”, afirmaba la carta.

En las elecciones primarias de octubre, Duncan obtuvo el 47% de los votos en una carrera de tres candidatos y forzó una segunda vuelta con Lombard, que había obtenido el 46% de los votos. Aunque el alcalde electo de la ciudad y otras personalidades políticas apoyaron a Lombard, Duncan le superó en la segunda vuelta del 15 de noviembre.

“Quiero felicitar a Calvin Duncan por su victoria”, dijo Lombard en un comunicado. “Estoy dispuesto a apoyar una transición fluida y profesional para que el importante trabajo de esta oficina continúe sin interrupción”.

Duncan, de 62 años, sólo tenía estudios de octavo grado cuando fue encarcelado, pero se convirtió en un experto jurídico cuando aún estaba en prisión, ayudando a otros reclusos a impugnar prácticas inconstitucionales. Más tarde se hizo abogado.

En 2020, la defensa legal de Duncan llevó al Tribunal Supremo de Estados Unidos a poner fin a las condenas no unánimes por jurado en Luisiana y Oregón, los dos únicos estados que aún permitían una práctica arraigada en la época de Jim Crow.

Duncan, que recuerda que las personas encarceladas tardaron años en tener acceso a documentos judiciales básicos, dice que buscó el puesto de secretario para garantizar un trato justo para todos y que los expedientes se traten con mayor cuidado y respeto.

El sistema de tribunales penales de Nueva Orleans sigue basándose en expedientes en papel, aunque la ciudad afirma que se está trabajando en un sistema de archivo digital. En agosto, los expedientes judiciales fueron desechados por error, lo que obligó a la secretaría a meterse hasta los tobillos en un vertedero para recuperarlos.

