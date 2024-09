Pedro Pierluisi insta a cesanteados de Metro Pavía a buscar empleo en el gobierno

En medio de una nueva ronda de despidos en los hospitales de Metro Pavía Health System , el gobernador Pedro Pierluisi aseguró este miércoles que, en la isla, no hay problemas para acceder a servicios médico hospitalarios, e instó a las personas cesanteadas a buscar empleo en la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Salud indicó el martes a este medio que la crisis financiera que Metro Pavía atraviesa no ha provocado, hasta ahora, una reducción de servicios a la ciudadanía.

“Sí, reconozco que se tardan mucho las citas. Muchas veces, para tú conseguir una cita con un especialista y subespecialista, tienes que esperar meses, y eso es resultado de que no tenemos un número adecuado de médicos especialistas y subespecialistas ”, sostuvo el mandatario.

“Lo que yo sí he dicho es que no hemos parado, no hemos parado de tomar medidas creativas dentro de los recursos que tiene el gobierno para que los médicos en Puerto Rico estén debidamente compensados”, puntualizó.