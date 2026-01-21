Pensionados del gobierno reclaman alivio económico de $1,000 en manifestación en La Fortaleza

En busca de una respuesta pronta de la administración de Jenniffer González, pensionados del gobierno se lanzaron este miércoles a la calle para reclamar un alivio económico urgente de $1,000 a 137,000 integrantes de ese sector de la población, en momentos en que la organización Construyamos Otro Acuerdo (COA) estima que miles viven con apenas $400 de retribución al mes.

“Nuestro reclamo es el siguiente: número uno, un incentivo de $1,000 para cada pensionado como ayuda inmediata y urgente, porque los pensionados no reciben ningún tipo de aumento a su pensión desde hace 18 años. Tenemos miles de pensionados que lo que reciben son $400 de pensión, de hecho, el promedio de pensión es menos de $1,100 mensuales. Eso, como primer paso, porque también se planteó como plan de trabajo continuar las conversaciones para buscar una solución permanente a las pensiones bajas, no dejarlo ahí”, indicó Ramón Santiago, pensionado del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y portavoz de COA.

La manifestación por un alivio económico, pautada para las 11:00 a.m., salió del Parque de las Palomas, en el Viejo San Juan, hasta La Fortaleza. Como parte dela movilización, los presentes llevaron una “parranda” a la gobernadora para reclamar una fecha concreta para la entrega del alivio.

PUBLICIDAD

Según Santiago, la organización sostuvo una primera reunión con la gobernadora y su equipo, en junio pasado. Desde ese momento, aseguró, González “ha demostrado receptividad a nuestros planteamientos”.

“Luego de esa reunión, se realizaron varias reuniones adicionales con el equipo de la gobernadora, con el licenciado (Carlos Rivera) Justiniano, y cada vez que hemos hecho gestiones nos han indicado que están trabajando, que están buscando el dinero, que están buscando alternativas, buscando resolver ese primer paso. Hasta ahora, tenemos que ser honestos, no ha habido un ‘no’ del Ejecutivo, y por eso nos mantenemos en la calle, nos mantenemos haciendo el reclamo y recordándole a la gobernadora el compromiso que hizo, en junio de 2025, de conseguir un incentivo urgente para los pensionados”, abundó Santiago.

El portavoz estimó que entre el 40% y 47% de los pensionados recibe $400 de pensión al mes. Agregó que han identificado casos de pensionados que reciben entre $230 y $240 mensualmente.

“Si nos dejamos llevar por el costo de vida, por las medicinas, por todo lo que cuestan los servicios en este país, que todo está prácticamente privatizado, esa pensión prácticamente no da para nada. Los alimentos están carísimos, si el pensionado tiene que pagar un deducible, también tiene que sacarlo de la pensión, la gasolina está cara, la vida diaria del pensionado se ve afectada, destruye lo que nosotros conocemos como la oportunidad de tener un retiro digno”, señaló vía telefónica con El Nuevo Día.

Santiago reconoció que el incentivo de $1,000 no resolvería la precaria situación económica de este grupo. Por eso, previó que continuarán organizando a pensionados a través de la isla.