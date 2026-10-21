Periodista boricua de CBS News compartirá sus vivencias con estudiantes en el Teatro de la UPR

La periodista puertorriqueña Lilia Luciano, corresponsal nacional de CBS News reconocida por sus coberturas internacionales y trabajos documentales, será la principal conferenciante este jueves en la tercera Jornada de Comunicación e Información Ángel Ramos, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El evento, que organiza la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras de la UPR con el auspicio de la Fundación Ángel Ramos, se celebrará a las 9:30 a.m.

En la conferencia magistral “El mundo cabe en una isla: periodismo, identidad y el poder de contar sin pedir permiso”, los estudiantes y académicos podrán conocer de cerca las experiencias, los desafíos y las lecciones que han marcado las carreras de periodistas de reconocida trayectoria, destacó el coordinador de la Cátedra en Periodismo Ángel Ramos en la UPR, Israel Rodríguez Sánchez.

“La visita de Lilia Luciano tiene un valor especial porque es una periodista puertorriqueña que ha logrado abrirse paso en los principales medios de Estados Unidos y cubrir acontecimientos de repercusión internacional. Nos interesa que los estudiantes conozcan cómo se construye una carrera periodística, qué decisiones implica y qué lecciones se aprenden en el ejercicio de la profesión”, expresó el profesor mediante comunicado de prensa.

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La selección de Luciano para recibir, este año, la Cátedra en Periodismo Ángel Ramos responde a su destacada trayectoria profesional, que incluye la cobertura de acontecimientos internacionales, el periodismo de investigación y la producción de documentales.

Luciano, nacida y criada en Puerto Rico, ha desarrollado su carrera en importantes medios estadounidenses, entre ellos Univision, NBC News y CBS News. Su trayectoria incluye coberturas sobre conflictos internacionales, procesos políticos, migración y acontecimientos de gran repercusión social. También ha dirigido y producido documentales sobre Puerto Rico y América Latina, y ha recibido reconocimientos por su labor periodística.

“La visita de Lilia Luciano representa una oportunidad para que nuestros estudiantes y los de otras instituciones universitarias conozcan de primera mano la experiencia de una periodista puertorriqueña que ha logrado destacarse en escenarios internacionales. Esta tercera edición también refleja nuestro compromiso con una formación universitaria que no se limite al salón de clases, sino que propicie el intercambio de ideas y el contacto directo con profesionales de distintas disciplinas”, expresó, por su parte, la decana de la Facultad de Comunicación e Información, Julia Vélez González.

La Cátedra en Periodismo Ángel Ramos constituye el eje de esta iniciativa académica, que promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales, docentes y estudiantes, con el propósito de contribuir a la formación de las presentes y futuras generaciones de comunicadores del país.

La programación se extenderá hasta el viernes 23 de octubre bajo el tema “La comunicación y las ciencias de la información en un ecosistema en transformación”. Incluirá conferencias, diálogos, talleres, actividades cinematográficas y un reto estudiantil de innovación.

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Tras la conferencia de Luciano, el jueves 22 de octubre se celebrará, de 10:30 a. m. a 12:00 del mediodía, el diálogo magistral “La comunicación y las ciencias de la información en un ecosistema en evolución”.

En la conversación, participarán Lilia Luciano, Valeria Collazo Cañizares, Eliut Flores y Elsa del Pino, bajo la moderación de la periodista y escritora Ana Teresa Toro, portavoz de la Fundación Ángel Ramos.

“Queremos que esta Jornada se consolide como un punto de encuentro entre los programas de comunicación del sistema UPR y de otras universidades, y que contribuya a la formación de las futuras generaciones de profesionales de la comunicación en Puerto Rico”, manifestó la decana.

La programación comenzó este lunes 19 de octubre con un reto estudiantil de innovación, denominado Hackathon en Comunicación e Información, en el que equipos de estudiantes desarrollarán propuestas creativas para atender problemas relacionados con estas disciplinas. Las propuestas finales se presentarán el miércoles 21 de octubre.

Ese mismo miércoles se celebrará una transmisión especial de Radio Universidad y plataformas digitales, seguida por una actividad de cine al aire libre en la Plazoleta de las Artes.

El jueves, además de la conferencia magistral y el diálogo, se ofrecerá el taller “Cuando toca guardar la libreta…”, dirigido a profesores y estudiantes. En la noche se realizará una actividad virtual sobre la desinformación en la era de las redes sociales.