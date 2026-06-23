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Piden cuidar los nidos de tinglar en la Noche de San Juan: “Respeten su espacio”

La organización Siete Quillas solicitó al público no intervenir con las tortugas marinas en las playas

23 de junio de 2026 - 10:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Organizaciones como el grupo toruguero Siete Quillas tendrá voluntarios orientando sobre la importancia de no afectar las áreas identificadas como nidos de tinglares en la playa de Ocean Park. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La organización Siete Quillas hizo un llamado para que el público no afecte los nidos de tinglares en las playas durante los festejos de la Noche de San Juan este martes.

La portavoz Evelyn Vázquez también solicitó que las personas mantengan su distancia si observan la llegada de una de esas tortugas marinas o la salida de crías tras la eclosión en alguno de los nidos que hay actualmente en las playas.

“Exhortamos a todos los visitantes de la playa urbana de Ocean Park a que respeten esos espacios”, sostuvo Vázquez, quien también recordó que “estamos en la temporada pico para los desoves, como para el nacimiento de neonatos”.

“Si ven salir a alguna tinglar, que le respeten su espacio, que no la alumbren con luces blancas y le permitan salir completamente del mar hasta llegar a una zona segura donde ella pueda llevar a cabo su desove”, comentó.

Asimismo, la portavoz pidió que el público se lleve su basura y que no use las verjas provisionales que circulan los nidos para colgar sus pertenencias.

También recomendó que no coloquen muy cerca de los nidos bocinas con música en alto volumen.

Tras recordar que el tinglar es la tortuga más grande del mundo y que se encuentra en peligro de extinción, Vázquez detalló que, en ocasiones, el público desconoce las diferentes formas en que puede afectar la supervivencia de esa especie.

Expuso que, recientemente, hubo una situación en la que una tinglar fue alumbrada por varias personas cerca del Parque del Indio, en Condado, por lo que regresó al mar.

Afortunadamente, la tortuga regresó y completó su desove en la arena. De lo contrario, esos huevos se hubieran perdido dentro del mar.

A pesar de estos incidentes, Vázquez resaltó que consideran que esta temporada ha sido exitosa en cuanto al anidaje de tinglares.

“De los últimos años en que padecemos de erosión costera, esta temporada ha sido de cuando más nidos hemos tenido, con 17 nidos (en el área de San Juan)”, explicó.

Destacó el regreso de una tortuga que, en 2024, marcaron y nombraron como “Esther”.

“Desde entonces, ya nos ha dejado cuatro nidos. Eso ha sido maravilloso”, manifestó.

Mientras, expresó que, en general, “esta temporada ha sido muy próspera. Hemos tenido ya eclosiones muy exitosas. Todas, pese a los retos de la contaminación lumínica, de la basura y de personas que los alumbran”.

Para esta noche, según Vázquez, la organización Siete Quillas tendrá grupos de sus voluntarios “orientando a los visitantes”.

“Vamos a estar en los alrededores. Siempre estamos patrullando los nidos, pero en esta noche tan especial, que es para celebrar y disfrutar, vamos a estar presente y nos pueden contactar si ven algo. Queremos que los visitantes disfruten y se unan protegiendo esos espacios”, afirmó.

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Noche de San JuanBreaking NewsTinglaresOcean Park
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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