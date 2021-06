El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia advirtió hoy que los opositores al contrato de LUMA Energy tienen derecho a protestar, pero no a detener los servicios esenciales o el libre movimiento de personas, en referencia a la protesta que esta mañana paralizó por varias horas la autopista PR-22, cerca del peaje de Buchanan.

El mandatario indicó, además, que la Policía está investigando la manifestación y que tienen identificadas las personas que paralizaron el tráfico de vehículos.

Desde el martes, LUMA Energy administra el sistema de transmisión y distribución de electricidad y los sistemas de servicio al cliente de la AEE. Las principales áreas de la AEE que no absorbió la empresa privada son las represas y las instalaciones de generación de electricidad. Este cambio ha desatado una intensa oposición liderada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

“Reconozco que tenemos un derecho a la libre expresión en Puerto Rico y que hay un sector de la población que se opone, y tienen el derecho a expresarse. Pero no tienen el derecho de interrumpir servicios esenciales. Tampoco tienen el derecho de interrumpir o entorpecer el libre movimiento del pueblo, incluyendo las vías principales de transportación”, afirmó el gobernador durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Ya (el comisionado de la Policía, Antonio López) hizo expresiones de que se va a investigar el incidente, de que tienen identificadas a las personas que causaron esta paralización del movimiento de vehículos. Sé que la Policía hará su trabajo. De igual manera el Departamento de Justicia (lo hará también)”, añadió.

Durante alocución el gobernador se expresó satisfecho con los primeros días de operaciones de LUMA Energy. Indicó que ha escuchado reacciones positivas de los clientes y que la empresa ha destacado una gran cantidad de recursos para asegurar la continuidad de los servicios durante la transición.

Por otro lado, el ejecutivo aclaró que los municipios no se verán afectados económicamente por la entrada en funciones de LUMA Energy ya que no hubo cambio alguno en la contribución en lugar de impuestos (CELI). Ese es el programa que permite que los ayuntamientos no paguen por la electricidad que consumen mientras la AEE no tributa por la propiedad inmueble que posee en los pueblos.

Pierluisi destacó que el CELI está incluido en los planes fiscales vigentes. Afirmó que, aunque en el pasado este sistema era percibido como un subsidio para los municipios, cuando se analizó el tema a fondo, se encontró que los ayuntamientos podrían estar cobrando mucho más dinero del que pagarían sin este trueque tributario-comercial.

“Por eso la Junta, cuando lo miró, determinó que era mejor ni tocarlo. Antes se hablaba que eso era un subsidio que había que eliminarlo, pero eso está descartado”, dijo.

El mandatario expresó que tampoco se afectará lo que pagan los residentes en los complejos de vivienda pública por el servicio eléctrico. Pierluisi Urrutia afirmó que estas tarifas están legisladas por lo que LUMA Energy debe honrarlas de la misma forma en que lo hacía la AEE.